Ему навсегда будет 21: на фронте погиб защитник из Ривненской области. Фото

В боях за Украину оборвалась жизнь молодого воина ВСУ Виталия Мартынчука из Ривненской области. Защитнику был всего 21 год.

Видео дня

О потере сообщил Здолбуновский городской совет. Землякам назвали дату прощания с Героем и призвали достойно провести его в последний земной путь.

"К сожалению, в громаду снова поступило скорбное известие. Защищая Украину, погиб наш земляк Виталий Сергеевич Мартынчук. В сентябре ему исполнился всего 21 год…" – говорится в сообщении.

Воин был родом из города Здолбунов, окончил местную общеобразовательную школу №6.

"Мне 20 лет. Служу в ВСУ. Слава Украине!" – такие слова защитника сохранились в его статусе в одной из соцсетей.

Больше информации о жизни парня и его пути как воина, к сожалению, нет.

Похороны пройдут во вторник, 8 октября. Жителей громады попросили встретить возвращение бойца домой на щите и попрощаться.

"Такой молодой, как душа болит... Боже, останови эту войну навсегда, пусть не умирает цвет Украины", "Царство небесное! Вечное уважение и благодарность! Наши дети идут на небеса, а должны жить на земле", "Божечки, молоденький какой. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память и уважение Герою!" – прокомментировали земляки погибшего защитника.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на фронте погиб 24-летний воин Павел Новак из села Верба Дубенского района Ривненской области. У него было звание младшего сержанта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!