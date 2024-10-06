Навеки 24: на фронте погиб младший сержант ВСУ из Ривненской области. Фото

В боях на фронте погиб молодой военный Павел Новак из Ривненской области. У него было звание младшего сержанта.

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Защитнику навеки осталось 24 года. О потере известили в Вербской громаде.

Новак Павел Сергеевич, 01.07.2000 года рождения, был родом из села Верба Дубенского района. В 2017-м окончил Вербский лицей.

Учителя и друзья вспоминают его как общительного, доброго и искреннего, ответственного и надежного парня.

"Наш выпускник. "Павличок", "Павлик" – так называла тебя наш секретарь. А вы с братом по очереди, а то и вместе пробегали к своей "тетушке" за вкусненьким, которым она любила угощать своих племянников. Вы были ее гордостью и утешением", – отметили в учебном заведении.

С полномасштабной войной, без капли сомнения он пошел защищать родную землю, став в ряды ВСУ. Погиб младший сержант Павел Новак 4 октября, во время выполнения боевого задания по защите независимости Украины, проявив стойкость и мужество.

"Нет таких слов, которые сейчас могли бы поддержать семью Героя. Разделяем боль тяжелой потери вместе с родными и близкими погибшего воина. Российский агрессор уничтожает цвет нации, унося жизнь молодых. В скорби и молитве низко преклоняем головы, чтя память верного Сына Украины", – подчеркнули в громаде.

Согласно распоряжению председателя Вербской ТГ на ее территории объявлены дни траура с 04.10.2024 г. по день похорон. О времени, встрече и дате прощания с Героем землякам скажут дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 октября в Ривне на майдане Незалежности простились с воином ВСУ Александром Матеяшем. Последнее боевое задание Герой выполнил в Курской области РФ.

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