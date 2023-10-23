Ему навсегда будет 23: в боях на Запорожье погиб защитник с Тернопольщины. Фото

На южном фронте в боях с врагом погиб 23-летний воин Иван Черняк из Тернопольской области. Солдат служил в разведывательном взводе одной из воинских частей ВСУ.

В мирной жизни молодой защитник увлекался футболом. Трагическое известие сообщил городской глава Кременца Андрей Смаглюк в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Иван Витальевич Черняк, 28 августа 2000 г. р., жил в селе Богдановка Кременецкой громады. В родном крае играл за несколько местных футбольных команд – ФК "Титан" села Куликов и ФК "Сокол" села Поповцы.

Присоединившись к рядам ВСУ, он стал оператором-разведчиком третьего разведотделения разведывательного взвода. Погиб воин при выполнении боевого задания в Запорожской области, где получил несовместимое с жизнью ранение во время артиллерийского и минометного вражеского обстрела.

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"Преданный военной присяге, образцовый и ответственный военнослужащий потерял свою молодую жизнь в бою за Украину, ее свободу и независимость, мужественно исполнив воинский долг. Чистосердечные соболезнования семье, родным, побратимам… Честь и вечная память Герою!" – отметили в Кременецкой РВА.

Коллеги-футболисты тоже вспоминают защитника как надежного друга и просто порядочного человека.

"Ивану навсегда будет 23! Земля тебе пухом, дорогой наш воин! Царство небесное и вечная память тебе, друг. Искренние соболезнования всем родным, друзьям, близким погибшего воина", – указали в Ассоциации футбола Кременецкого района.

О дате и времени встречи траурного кортежа с погибшим бойцом Иваном Черняком и месте захоронения будет сообщено дополнительно.

"Силы родным, близким, друзьям и всем, кто знал нашего защитника Ивана, пережить эту потерю... Пусть добрая и светлая память навсегда останется о Герое", – выразил соболезнование мэр Кременца.

Как сообщал OBOZ.UA, обороняя Авдеевку на Донетчине, погиб 20-летний воин Сергей "Малыш" Матюшко из Полтавщины. Он встал на защиту страны с первых дней полномасштабного российского вторжения, перед гибелью потерял побратимов, с которыми дружил с детства.

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