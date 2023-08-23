Ему навсегда будет 23: в боях за Украину погиб молодой защитник из Волыни. Фото

В боях за независимость Украины погиб военнослужащий из села Угринов Городищенской громады на Волыни Богдан Гаврилюк. Жизнь Героя оборвалась 17 августа в населенном пункте Дружковка Донецкой области.

Видео дня

Печальное известие сообщили на сайте громады. Бойцу было всего 23 года. Местные власти выразили искренние соболезнования семье защитника.

"Разделяем ваше горе. Печалимся о потере лучших сыновей Украины. Вечная память и слава павшему воину!" – отметили в сообщении.

Похоронят Героя, предварительно, в Ривненской области, рядом с его родными. В Городищенской общине объявлен трехдневный траур – до 24 августа – для почтения памяти погибшего военнослужащего.

Напомним, в боях за Бахмут Донецкой области погиб также житель Ивано-Франковска Остап Бринский. 19 августа обломок вражеского снаряда попал ему прямо в сердце. У Остапа остались молодая жена и маленькая дочь Соломия. Менее месяца назад защитник принимал поздравления с днем рождения, а теперь его близким пишут соболезнования об утрате.

23 августа с бойцом попрощаются в церкви св. Ольги и Владимира в Ивано-Франковске. Похоронят с почестями защитника 24 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 21 августа в Черкасской области попрощались с украинским военным Александром Постоенко. Герой погиб 18 августа в Донецкой области во время наступательных действий ВСУ;

– в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что Россия вернула Украине тела 12 защитников, считавшихся пленными. Пребывание в плену было подтверждено Красным Крестом, а сообщений об ухудшении здоровья военных или об их тяжелом состоянии со стороны страны-агрессоры не поступало.