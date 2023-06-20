Ему навсегда будет 23: в боях за Украину погиб защитник из Львовской области. Фото

Защищая Украину от российской агрессии, отдал жизнь 23-летний воин Сергей Сытар Львовской области. Свой последний бой Герой принял в районе Пятихаток Запорожской области 16 июня.

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В защиту родной земли Сергей встал еще до начала полномасштабного вторжения РФ. Трагическое известие сообщили в Бродовском городском совете.

"Бродовская громада скорбит. Погиб, защищая Украину, Сергей Михайлович Сытар. Он был старшим солдатом, стал в ряды защитников Украины еще до полномасштабного вторжения. Был в ООС (АТО) в Северодонецке и Мариуполе в 2021 году. Достойно и мужественно выполнял боевые задания", – говорится в сообщении.

Сергей был выпускником Бродовской СООШ. Профессию он получал в Олесском профессиональном лицее, который окончил в 2019 году.

"Молитесь за нас, мама, завтра трудный день"... Небо плачет дождем... Домой путь слезами устилает Герою... Жить и жить бы тебе, молодому, Сережа! Защищая Украину, 16 июня погиб наш ученик Сергей Сытар, приняв последний бой в селе Пятихатки Запорожской области. Светлая память и вечный почет Герою! Царство Небесное! Искренние соболезнования родным, пусть Господь даст вам силы", – написала учительница Бродовской СООШ Ирина Янковская.

Жители Бродов встречают павшего в бою Героя 20 июня в 12 часов на улице Железнодорожной. В этот же день состоится чин похорон.

"Встречаем героя "на щите" завтра, 20 июня, в 12:00 на ул. Железнодорожная (возле супермаркета "Рукавичка"). Коридор уважения протянется от Железнодорожной, через площадь Рынок до церкви Рождества Пресвятой Богородицы на ул. Франко, где состоится чин похорон. Просим присоединиться к совместной молитве и почтить память погибшего защитника", – отметили в Бродовской громаде.

Защитнику навсегда будет 23 года. У него осталась мама.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб защитник из Черкасской области. Петр Дидура пал в бою как Герой. Он в одиночку до последнего патрона и последнего вздоха вел бой против вражеской диверсионной группы "вагнеровцев" в Луганской области, не дав врагу зайти в тыл.

От полученных в бою ранений воин скончался до прихода помощи.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб ривненский воин-блогер Виктор Суходольский ("Дидусик" ). На войну пошел добровольцем еще в сентябре 2014 года. Воевал в разведке. Впоследствии стал снайпером.

А когда вернулся домой, открыл свой YouTube-канал Didusik. TV, где в чат-рулетке общался о российской агрессии со случайными людьми из разных регионов России, разоблачая пропагандистские штампы Кремля.

После начала полномасштабного вторжения Суходольский снова вернулся на фронт. За три дня до гибели он получил медаль "За храбрость в бою".