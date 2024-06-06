Ему навсегда будет 24: в боях в Донецкой области погиб защитник со Львовщины. Фото

На войне против российских оккупантов погиб молодой и отважный защитник со Львовщины Павел-Виталий Ленцев. Воину было всего 24 года.

О трагической потере сообщил Старостинский Округ села Крупское. Жизнь защитника оборвалась 11 мая во время минометного обстрела врагом и сбросов боеприпасов из БПЛА.

В июле Павлу-Виталию Ленцеву должно было исполниться 25 лет.

"Ты навсегда останешься в наших сердцах смелым, мужественным воином, героем, который находясь за границей, приехал и стал на защиту родной земли!" – пишут в общине.

Ранее сообщалось, что в среду, 5 июня, в Николаеве провели в последний земной путь 28-летнего воина Евгения Лапчевского на псевдо "Лапа". Боец 126-й отдельной бригады территориальной обороны погиб на Херсонском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 июня в Киеве провели в последний путь ГУРовца Дмитрия Шевченко, погибшего во время обороны Временного Яра в Донецкой области. Воин родом из Сумской области когда-то был поселковым головой, у него остались жена, сын и дочь.

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