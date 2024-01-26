Ему навсегда будет 26: умер командир отделения взвода ПТРК, получивший тяжелые ранения на Донетчине. Фото

В больнице на Донетчине оборвалась жизнь 26-летнего командира Михаила Старошевского из Тернопольской области. Его сердце не выдержало тяжелых ранений, полученных во время службы.

Видео дня

На войне защитник командовал отделением взвода противотанковых ракетных комплексов. О потере сообщил в Facebook глава Збаражского городского совета Роман Поликровский.

"К сожалению, печальное известие о гибели збаражанина Михаила Старошевского официально подтверждено", – отметил он.

Старший солдат ВСУ попал под вражеский обстрел, когда выполнял боевое задание возле поселка Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области. С множественными осколочными ранениями воина доставили в больницу в Константиновку.

Не приходя в сознание, командир отделением взвода ПТРК скончался в больничных стенах 22 января.

"Искренняя улыбка. Добрые глаза. Таким будут помнить Михаила родные и знакомые. Как на этой фотографии… Жестокая война оборвала молодую жизнь. Вечная память и уважение!" – написали земляки воина под новостями о его гибели.

О встрече траурного кортежа, с которым защитник будет возвращаться в родной дом, громаде сообщат дополнительно.

"Искренне разделяем горе непоправимой потери с родными и близкими Михаила. Вечная слава Герою! – добавил городской голова Збаража.

Как сообщал OBOZ.UA, на Лиманском направлении погиб 28-летний воин Роман Бутрин с Тернопольщины. Оставшись сиротой, он добровольно встал на защиту Украины, служил оператором взвода ПТРК.

В боях с врагом погиб воин 44-й ОАБр Александр Петрик из Тернопольской области. Он защищал страну с начала полномасштабной войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!