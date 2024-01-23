Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб артиллерист с Тернопольщины. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб воин из Тернопольской области Александр Петрик. Герой с начала полномасштабного вторжения России встал на защиту страны.

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У бойца осталась жена и дочь. Об этом сообщили в Подволочиском сельском совете.

Младший сержант ВСУ Александр Петрик служил в рядах знаменитой отдельной 44-й артиллерийской бригады имени Даниила Апостола. Житель села Каменки защищал Украину от российских оккупантов с начала полномасштабной войны.

"Склоняем головы перед его мужеством и героическим подвигом. Приносим искренние соболезнования родным Александра родителям, жене Зоряне и дочери Алине, друзьям и побратимам, всем тем, кто знал, дружил, уважал и всегда будет помнить Александра", – говорится в сообщении.

Напомним, в боях за Украину погиб воин с Прикарпатья Александр Настащук. Он был студентом второго курса Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника и без колебаний встал на защиту Украины.

Ранее стало известно, что на фронте погиб военный из Киевской области Александр Гаранов. Последний бой он принял 15 января в Луганской области.

Также сообщалось, что в бою с врагом в Луганской области отдал жизнь 28-летний Роман Бутрин с Тернопольщины. 22 января его провели в последний путь на малой родине.