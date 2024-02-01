Ему навсегда будет 27: в больнице скончался молодой защитник из Одесской области. Фото

В больнице скончался молодой защитник из Одесской области Иван Тегза. Военному, вставшему на защиту нашей независимости, навсегда будет 27.

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Об этом сообщили в Савранском поселковом совете. Тегза проживал в деревне Бакша.

"Война продолжает приносить горе и боль в наши семьи и общину. С глубокой болью сообщаем, что умер в больнице защитник и верный сын Украины, житель села Бакша, Тегза Иван Иванович, 03.05.1996 года рождения. Небесное воинство пополнилось еще одним Ангелом, на земле которому вечна слава и память! – говорится в сообщении.

Жителей общины попросили встретить защитника живым коридором. О дате и времени захоронения сообщат дополнительно.

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