Ему навсегда будет 27: в боях Донецкой области погиб защитник с Одесщины. Фото

Защищая Украину, погиб 27-летний воин из Одесской области Михаил Винтоняк. Свое последнее сражение он принял 21 сентября под Селидово Донецкой области.

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27 сентября с молодым Героем попрощались: его похоронят в Ивано-Франковской области, откуда происходила семья Михаила – рядом с покойным отцом, как завещал сам Михаил. О потере сообщили в Любашевской территориальной громаде.

"Верный воинской присяге и украинскому народу, во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Селидово Покровского района Донецкой области 21 сентября 2024 погиб солдат, военнослужащий 3 разведывательного отделения разведывательного взвода 3 механизированного батальона одной из воинских частей ВСУ Винтоняк Михаил Ярославович, 01.01.1997 г.р., житель села Кричуновое", – говорится в сообщении.

Простились с воином 27 сентября. С Одесщины, где жил Михаил, его тело повезли в Ивано-Франковскую область, где он родился. Там Герой найдет вечный покой рядом с умершим отцом. Так, отметили в Любашевской громаде, завещал сам Михаил.

В день прощания с Михаилом Винтоняком в громаде объявили траур.

"Смерть Михаила – это не только боль семьи, это боль всей громады, это боль всей страны. Настоящий патриот, верный Защитник Украины. Таким он навсегда останется в нашей памяти, а его имя навеки будет образцом мужества, патриотизма и несгибаемости", – отметили в Любашевской громаде.

Напомним, ранее стало известно, что в боях на Курщине погиб воин с Волыни. У 25-летнего Виталия Чубелюка остался двухлетний сын.

Также сообщалось, что в Донецкой области погиб защитник с Полтавщины Олег Кулакевич. Отцу двух сыновей было 43 года.