Ему навсегда будет 28: умер защитник с Волыни, прошедший горячие точки фронта. Фото

Украина потеряла еще одного своего защитника. 26 июня 2024 перестало биться сердце воина из Волынской области Виталия Сорочука. Ему было всего 28 лет.

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С момента призыва на военную службу в 2023 году Виталий воевал на самых сложных участках фронта в Запорожье и Донетчине, и даже после ранения вернулся на передовую. Трагическое известие сообщили в Колковской поселковой объединенной территориальной громаде.

"26 июня 2024 года перестало биться еще одно сердце – умер наш земляк, участник боевых действий Виталий Александрович Сорочук, 25.08.1995 года рождения, житель села Майдан-Липненский", – написали на малой родине Героя, не уточнив, погиб ли он в бою, или смерть была вызвана другими причинами.

В Колковской поселковой ОТГ рассказали, что на защиту Украины Виталий встал в 2023 году. С тех пор успел повоевать на самых горячих участках фронта в Донецкой и Запорожской областях. Был ранен, однако после лечения вернулся на фронт.

"Его знали как отважного, мужественного и смелого солдата, надежного друга и верного товарища, его любили и уважали друзья, близкие, побратимы", – говорится в сообщении.

На малой родине воина встретили 27 июня.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что в боях за Украину погиб защитник из Хмельницкой области Виктор Ман. Свой последний бой он принял 21 июня в Харьковской области. Без отца остались пятеро детей.

Кроме того, ранее стало известно, что на фронте снайпер погиб с Закарпатья. Василий Кохан принял свой последний бой 19 июня на Запорожье. Воину навсегда останется 46 лет.

Также сообщалось, что в боях Донецкой области погиб спецназовец президентской бригады из Волыни. 38-летний Руслан Рябый пал 23 июня вблизи Красногоровки.