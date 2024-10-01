Ему навсегда будет 29: на фронте погиб оператор БПЛА из Донецкой области Никита Тертышный. Фото

На войне погиб младший сержант Никита Тертышный, оператор беспилотного летательного аппарата воинской части А1126. Это произошло 23 сентября при выполнении боевого задания в районе Покровска.

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Герою было всего 29 лет. Об этом сообщила Славянская городская ВА.

Никита родился 27 января 1995 года. Детство и юность прошли в родном Славянске, где он учился в школах №13 и №1. После окончания 9-го класса Никита продолжил обучение в Славянском энергостроительном техникуме. В 2014 году он получил специальность электромонтажника силовых сетей и электрооборудования.

После учебы работал сварщиком, постоянно стремясь к профессиональному совершенствованию. Завершил курсы в столичном Институте электросварки имени Патона, что позволило ему дальше развиваться в своей профессии. В 2021 году Никита решил начать новую жизнь в Хмельницком, куда уехал работать и проживать.

В августе 2023 года Никита был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины. За время службы он прошел интенсивное обучение в Великобритании, где приобретал навыки работы с военной техникой и дронами. Вернувшись в Украину, продолжал обучение в Житомире, усовершенствуя свои умения для защиты страны.

Никита был не только преданным воином, но и добрым и отзывчивым сыном, братом, другом. Его мать, Людмила Тертышная, с теплотой сына.

Никита был очень добрым, открытым, всегда готовым прийти на помощь. Любил животных, увлекался компьютерами, рисовал. Самостоятельно изучил немецкий и английский языки. На английском владел в совершенстве, это очень помогло ему во время обучения военному делу за границей", - рассказала женщина.

Захоронение Никиты Тертышного состоялось 28 сентября на кладбище по улице Даниила Галицкого в родном Славянске. У него остались родители.

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