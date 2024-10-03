Ему навсегда будет 29: в боях на Донетчине погиб старший сержант с Хмельнитчины. Фото

На Кураховском направлении фронта от вражеской пули погиб 29-летний воин ВСУ Алексей Дидич с Шепетовского района Хмельницкой области. Он служил связистом в 64-м топогеодезическом центре.

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О потере известили в исполнительном комитете Нетишинского городского совета. Земляков призывали достойно встретить и провести Героя в последний земной путь.

Алексей Дидич был родом из города Нетешин. В рядах Сил обороны служил начальником связи информационно-телекоммуникационного узла в/ч 4127. Имел звание старшего сержанта.

Защитник погиб 30 сентября, выполняя боевое задание вблизи города Курахово Покровского района Донецкой области.

"Несколько недель назад он еще храбро брал кац*пню, уродов из Макеевки в плен. Где вы взялись на нашу голову, варвары…" – отреагировала на гибель воина знакомая его мамы.

Прощание с защитником состоится 4 октября в Нетишине, похоронят его в селе Дятиловка. В этот день на территории громады объявляется траур.

"Отдать честь воину-Герою – обязанность каждого из нас. Выражаем искренние соболезнования семье. Вечная память и вечная слава украинскому воину-защитнику!" – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 сентября в Хмельницком провели в последнюю земную дорогу 37-летнего воина ВСУ Алексея Ющука. Он погиб во время выполнения боевого задания в Сумской области.

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