Ему навсегда будет 29: в боях на Запорожье погиб защитник из Ривненской области. Фото 

Жизнь за Украину 31 июля отдал 29-летний воин из города Вараш Ривненской области Александр Зонов. Без отца остались двое детей.

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Свой последний бой украинец принял в Запорожской области. О трагедии сообщил городской голова Вараша Александр Мензул. На своем канале в Telegram мэр поделился фотографией нашего защитника и выразил соболезнование семье, близким и друзьям.

Согласно сообщению чиновника, Зонова не стало в районе села Малая Токмачка Пологовского района. Он получил смертельное огнестрельное ранение.

Известно, что Зонов служил в звании солдата в 3-м пулеметном отделении пулеметного взвода 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее он учился на электрогазосварщика в Ривненском профессиональном лицее. В армию мужчина попал в январе 2023 года.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее стало известно о гибели на фронте 30-летнего воина ВСУ Александра Гончара. Он был родом из села Заболотье Ривненской области. Герой погиб на Харьковщине.

– 28 июля в боях под Бахмутом пал смертью храбрых уроженец Ивано-Франковской области, инспектор Госпогранслужбы Назар Христан. Дома его ждали маленькая дочь, жена и пожилая мать.

– Война с оккупационными войсками России забрала жизнь Александра Федоровича. Военный был родом из села Тиньки Черкасской области. Его не стало на Донетчине.

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