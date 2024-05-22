Ему навсегда будет 29: в боях за Украину погиб защитник со Львовщины. Фото
На войне против российских оккупантов погиб Ярослав Рахимов. Молодой пограничник из Львовской области отдал жизнь за родную страну 12 мая.
Военнослужащий Государственной пограничной службы Украины проживал в селе Грималовка Бродовского района. Трагедию подтвердили представители горсовета на странице в Facebook.
"Навсегда 29. Жестокая война оборвала еще одну молодую жизнь – погиб Ярослав Ярославович Рахимов, житель Грималовки. Он был солдатом, инспектором пограничной службы 2-й категории – пулеметчиком 1-го отделения инспекторов 3-й погранзаставы 1-го отдела пограничной службы пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал", – сказано в посте.
Герой вернется "на щите" 23 мая, на въезде в село Грималовка его собираются встречать в 14:30 в четверг.
"Обряд похорон состоится в церкви Введения во Храм Пресвятой Богородицы. Разделяем боль тяжелой утраты с семьей. Просим совместной молитвы о душе павшего воина", – написали в Бродовском городском совете.
Как ранее сообщал OBOZ.UA:
– На фронте в бою погиб воин 3 отдельной штурмовой бригады Даниил Асалинский из Харьковской области. Герою, который отразил не одну вражескую атаку и между обстрелами писал стихи, было всего 20 лет.
– Жизнь за Украину также отдал стрелок-санитар 3-го отделения морской пехоты одной из в/ч, матрос Михаил Маричев из Покровской громады Донецкой области. Его жизнь оборвалась 16 мая.
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