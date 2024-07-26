Ему навсегда будет 31: в Черкассах простились с военным, погибшим в боях на Харьковщине. Фото

Защищая Украину в Харьковской области, погиб военнослужащий ВСУ Роман Пашковский. Солдата похоронили 26 июля в Черкассах.

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Трагическую новость сообщил в Facebook городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко. "Сегодня (26 июля. – Ред.) мы провели в последний путь отважного воина, мужественно исполнявшего воинскую обязанность…" – написал мэр.

Пашковский родом из Черкасс, закончил Корсунь-Шевченковскую школу-интернат, а потом – местный лицей. Там он получил профессию повара-кондитера. Работал охранником.

Военную службу проходил в должности номера обслуживания механизированного отделения и погиб во время выполнения боевого задания на Харьковщине.

"Защитнику навсегда останется 31... Светлая память!" – написал мэр и передал всем близким Героя соболезнования.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее под Константиновкой (Донецкая область) погиб воин Василий Гнатюк. Он защищал нашу страну с первых дней полномасштабного российского вторжения.

– Также стало известно о гибели Юрия Бабийчука из Нетишина Хмельницкой области. Военнослужащий 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ почти год считался пропавшим без вести.

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