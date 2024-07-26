Защищал Украину с первых дней войны: под Константиновкой погиб воин из Львовской области

Украина продолжает терять своих сыновей в кровавой войне. В этот раз печальная весть пришла на Львовщину. Под Константиновкой (Донецкая область) погиб воин Василий Гнатюк.

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Об этом сообщает Сокальский городской совет. Отмечается, что Василий Гнатюк защищал Украину с первых дней войны.

47-летний воин погиб 24 июля 2024 года вблизи населенного пункта Константиновка Донецкой области в результате удара вражеского дрона по автомобилю.

"Василий Михайлович с первых дней войны нес службу по защите Украины. Служил командиром второго инженерно-маскировочного отделения первого инженерно-маскировочного взвода инженерно-маскировочной роты воинской части А-4733", – говорится в сообщении горсовета.

У защитника остались мать Анна, жена Татьяна, дочь Соломия и сын Андрей. О времени встречи Героя и чине захоронения в горсовете сообщат дополнительно.

Ранее стало известно о том, что на войне за Украину погиб бывший мэр города Умани Александр Цебрий. Жизнь защитника оборвалась 24 июля во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что, защищая Украину в Запорожском направлении, в боях погиб воин Валерий Малиновский из Шепетовки Хмельницкой области. Ему было 48 лет, он служил стрелком штурмового взвода 128 ОГШБр.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб защитник Юрий Бабийчук из Нетишина Хмельницкой области. Военнослужащий 33-й отдельной механизированной бригады почти год считался пропавшим без вести.

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