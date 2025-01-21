Ему навсегда будет 32: в боях на Харьковщине погиб защитник с Винниччины. Фото

На Харьковском направлении фронта погиб военный Иван Степанюк с Винницкой области. Участник АТО мобилизовался в ряды Сил обороны с первых дней полномасштабной войны, служил механиком.

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Защитнику навеки осталось 32 года. О потере сообщила Якушинецкая громада в Facebook.

Иван Васильевич Степанюк, 07.07.1992 г. р., был родом из села Ксаверовка Винницкого района. После окончания Якушинецкой школы поступил в Винницкий государственный аграрный университет, где учился по специальности "Агрономия". Был участником Антитеррористической операции на Донбассе.

В гражданской жизни мужчина работал в фермерском хозяйстве, перед полномасштабным российским вторжением – агрономом в Садовом центре.

С первых дней великой войны был мобилизован в ряды ВСУ. Служил механиком отделение передаточных радиоустройств.

"Иметь много друзей и знакомых – это большое счастье. Но очень тяжело, почти по несколько раз в месяц, слышать болезненные известия о без вести пропавших или погибших ребятах. С Иваном встречались и общались осенью. К сожалению, позитива в его словах уже не было, реальность, в которую он должен был снова ехать, была ужасной. Нам трудно представлять и слышать, в каком они аду. Им тяжело физически и психологически. Каждая минута может быть последней и таких моментов много, и много их побратимов погибают у них на глазах. Грусть... Боль... Большое горе... Почивай с Богом, солдат... Вечная память Герою", – написал Роман Демьянюк.

Война унесла жизнь Ивана Стапанюка 18 января 2025 года вблизи населенного пункта Старица Чугуевского района Харьковской области. У защитника остались родители и младший брат. Собственной семьи он создать не успел.

"Выражаем искренние соболезнования семье и друзьям. Однако нет таких слов, чтобы утешить родных людей нашего Героя. Вечная память об Иване Степанюке будет жить в сердцах людей, которые его знали. О дате встречи и похоронах нашего Героя будет сообщено дополнительно", – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину на Покровском направлении погиб 33-летний воин Андрей Радченко с Винницкой области. Защитник служил в рядах бригады НГУ "Красная Калина", был награжден медалью "За стойкость и несокрушимость".

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