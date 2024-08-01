Ему навсегда будет 32: в боях за Украину погиб защитник с Тернопольщины. Фото

Исполняя свой воинский долг, трагически погиб старший стрелок десантно-штурмового отделения Дмитрий Шилюк. Герою, отдавшему свою жизнь за нашу независимость, навеки будет 32 года.

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О тяжелой потере сообщил Почаевский городской совет. Дмитрий Шилюк, 1992 года рождения, был жителем села Комарин, принадлежащего Почаевской территориальной громаде.

"Искренние соболезнования родным и близким! Вечная память и вечная слава погибшему Герою!" – отметили в горсовете.

Мэр Тернополя Сергей Надал уточнил, что Дмитрий Иванович Шилюк погиб в Сумской области во время боев с российскими оккупантами. О времени и дате прибытия тела погибшего будет сообщено дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA:

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