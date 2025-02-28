Ему навсегда будет 34: в боях на Донетчине погиб защитник с Одесчины. Фото

На войне с оккупантами пал украинский защитник с Одесчины, воин Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Александр Лавренюк. Герою навсегда осталось 34 года.

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О потере сообщили в городском совете Березовки Одесской области. Военный погиб 20 февраля 2025 года во время выполнения боевого задания в районе поселка Разлив Донецкой области.

Александр Александрович Лавренюк родился 30 мая 1990 года.

Был призван на военную службу со 2 сентября 2024 года.

Служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ДШУ ВСУ.

Дома Александра не дождались родители, сестры, жена и двое детей.

В пятницу, 28 февраля, с Героем прощаются в Выгодянской громаде, где Александр жил вместе с семьей.

Похоронят героя на Аллее славы, на кладбище в поселке Выгода, информировали в Выгодянском сельсовете.

В четверг, 27 февраля, в Выгоде для встречи павшего Героя организовали живой коридор почета от дома культуры до дома Александра.

"Разделяем боль потери и низко преклоняем головы в скорби и уважении перед светлой памятью Воина. Мы всегда будем помнить, какой непомерно тяжелой ценой приобретается наша свобода и независимость. Вечная память Герою! Герои не умирают!" – говорится в сообщении Березовского горсовета.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погибли защитники из Кривого Рога Сергей Трофимов и Максим Астапов. Они были работниками Южного горно-обогатительного комбината. Сергей Трофимов пал на Покровском направлении, а Максим Астапов – на Курщине.

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