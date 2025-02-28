Отдали жизнь за Украину: на фронте погибли два защитника из Кривого Рога. Фото

Защитники из Кривого Рога Сергей Трофимов и Максим Астапов погибли на фронте, защищая независимость Украины. Оба были работниками Южного горно-обогатительного комбината, прежде чем вступили в ряды Вооруженных сил.

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О потере сообщает "Свої. Кривий Ріг". Известно, что 39-летний Сергей Трофимов пал на Покровском направлении, а 36-летний Максим Астапов – на Курщине.

Сергей Трофимов был ведущим инженером-электроником управления информационных технологий и телекоммуникационных систем на Южном ГОК.

Этой работе он посвятил около 16 лет жизни.

В сентябре 2023 года Сергея призвали на службу – после обучения он стал аэроразведчиком, впоследствии – оператором БПЛА.

Защищал Донетчину, а также Запорожское направление.

Родные потеряли связь с защитником 16 февраля 2025 года. Позже узнали, что он пал на Покровском направлении.

Герою навеки осталось 39 лет. Дома его не дождались два сына, десятилетний Тимофей и шестилетний Кирилл, а также жена Марина.

Похоронили военного в секторе Почетных захоронений Центрального кладбища Кривого Рога.

"В коллективе ценили его профессиональные и человеческие качества: он всегда был скромным, спокойным, но вместе с тем имел много друзей", – цитирует издание коллег Сергея.

Максим Астапов, до того как стал на защиту страны, был помощником машиниста экскаватора в карьере. Комбинату отдал более 17 лет жизни.

В октябре 2024 года вступил в ряды ВСУ. Проходил обучение за границей, нес службу на Курском направлении, где героически погиб, выполняя боевое задание.

Герою навеки осталось 36 лет. У Максима остались родители.

Как сообщал OBOZ.UA, в Краснопольской громаде Сумщины простились с защитником Сергеем Поповским. Герой пал на Покровском направлении фронта.

А 27 февраля на войне с РФ погиб оператор дронов Василий Ратушный. Он был старшим братом активиста и участника Евромайдана Романа Ратушного, который погиб в бою 9 июня 2022 года.

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