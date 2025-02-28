'Был настоящим патриотом': на Сумщине простились с защитником, погибшим на Покровском направлении. Фото

В селе Самотоевка Краснопольской громады Сумщины 27 февраля провели в последний путь воина Сергея Поповского. Он погиб в боях на Покровском направлении фронта.

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Защитнику было 47 лет, у него остались жена и два сына. О потере сообщил Краснопольский поселковый совет.

"Он был настоящим патриотом, мужественным воином, верным другом и любящим сыном. Он отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины, за мирное будущее нашей страны", – отметили в громаде.

Поповский Сергей Николаевич, 1977 года рождения, был родом из села Самотоевка.

"Война началась и пошли наши ребята добровольцами. У меня тоже четверо детей воюют. Очень тяжело переносим это… Он хороший отец был, семьянин. Всегда улыбающийся, трудящийся. Двое сыновей. Жена, хорошая семья была. Война разлучила, детей сиротами сделала", – рассказала в комментарии "Суспільне" соседка погибшего.

В рядах ВСУ мужчина имел звание старшего матроса. Он героически погиб 20 февраля 2025 года в зоне выполнения боевых задач на Покровском направлении в Донецкой области.

Похоронили воина на Аллее Славы кладбища в селе Самотоевка.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная память и уважение защитнику Украины!" – добавили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину от российского агрессора, погиб 39-летний стрелок-зенитчик Александр Житний из Сумской области. Он присоединился к ВСУ добровольцем, его жизнь оборвалась на Лиманском направлении фронта.

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