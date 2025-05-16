Ему навсегда будет 36: в боях на Запорожском направлении погиб защитник с Прикарпатья. Фото

В боях за Украину погиб воин с Прикарпатья Василий Мартыняк. Мужчина вступил в ряды Вооруженных сил Украины в конце августа прошлого года, с тех пор был дважды ранен и получил две контузии – однако неизменно возвращался на фронт, к побратимам.

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Вражеский дрон оборвал его жизнь 11 мая на Запорожье, в конце этого месяца Василию должно было исполниться 37 лет. Трагическую весть сообщили в Рогатинском городском совете.

"36... В семье из села Руда это число – не просто возраст. Это – рубец на памяти, который не заживет никогда. Именно в 36 молния забрала мать, которая побежала спасать детей, и не вернулась. Столько же лет исполнилось ее сыну Василию, когда небо оборвало его жизнь – и на этот раз из-за металлического убийцы, вражеского дрона. Смерть постучалась в двери семьи под той же цифрой, будто судьба решила замкнуть страшный круг. Но это не круг. Это – спираль, ведущая вверх, туда, где живут души людей, которые умирают, чтобы другие были в безопасности. Василий Мартыняк – свет, который погасила война. Внезапно. Трагически. Безвозвратно", – рассказали в горсовете.

Родился будущий защитник в селе Руда 31 мая 1988 года. Уже в возрасте двух лет Василий потерял отца: в 1990-м тот погиб под колесами трактора. А через несколько лет ушла в мир иной и мама на тот момент шестилетнего мальчика: ее убила молния, когда женщина бежала через поле, чтобы спасти детей от грозы.

Воспитывали Василия дедушка с бабушкой, старшая сестра и тетя.

"Их тепло и молчаливая преданность стали для Василия семейным щитом. Наш защитник не имел заоблачных мечтаний, не ждал чуда. Говорил просто: "Хочу иметь свою копейку". Поэтому после окончания Подгородской школы с юных лет работал на предприятиях громады. Потом – отправился на заработки в Польшу. Но сердце всегда было дома. В Украине. В Руде. В Коростышеве на Житомирщине, где стал отцом для двух мальчиков – Ивана и Никиты. Цинизм войны в том, что она не дает человеку свободно выбирать свою судьбу. Часто решает сама: чью оборвать, чью сделать стальной", – говорят в громаде.

В конце августа 2024 года Василий Мартыняк стал в ряды Вооруженных сил Украины. Был сапером в воинской части А7153. С тех пор дважды был ранен, имел две контузии – но неизменно возвращался на передовую.

"Его последний звонок к тете – щемящий, как предчувствие. Рассказывал о предыдущем тяжелом задании, о вражеских дронах, которые кружили в небе, о побратимах, которые никогда не вернутся. Тетя просила читать 90-й псалом. А он показывал четки, молитву солдата и свои обереги – мол, без веры и внутреннего света здесь не выжить. "Это война, тетя. Здесь никто не может быть уверенным, что завтра наступит", – говорил в разговоре. Наш земляк осознавал: тьма рядом, но... смотрел ей в глаза", – отметили в Рогатинском горсовете.

Тот звонок домой стал для Василия последним. Он отправился на выполнение боевого задания – и 11 мая в окрестностях села Высокое Пологовского района Запорожской области его жизнь оборвал вражеский дрон.

В вечность Василий Мартыняк ушел 36-летним.

На малой родине воина, вернувшегося на щите, встретили 15 мая. На центральной площади Рогатина по нему отслужили панихиду, а земляки смогли отдать последний долг Герою. Далее скорбный кортеж отправился в его родное село Руда, где Василия похоронили с воинскими почестями.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб защитник с Полтавщины. Виталий Гужва, стрелок-помощник гранатометчика 3-го механизированного отделения, защищал Украину в рядах 2-го механизированного батальона.

Также на фронте погиб украинский артист, звезда "Дизель Шоу" и военнослужащий Сил обороны Максим Нелипа, ставший на защиту родной земли в начале полномасштабного вторжения РФ. Его жизнь оборвалась 12 мая 2025 года во время выполнения боевого задания.

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