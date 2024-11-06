Ему навсегда будет 37: в боях на Луганщине погиб защитник с Закарпатья. Фото

На войне погиб мастер-сержант Государственной пограничной службы Украины Юрий Гавянец из Закарпатской области. Свой последний бой он принял еще в январе, но только сейчас родные смогут достойно попрощаться с воином.

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Защитнику, чья жизнь оборвалась на восточном фронте, навеки осталось 37 лет. О потере сообщил Хустский городской совет.

Там отметили, что Юрий Гавянец, 12 февраля 1987 года рождения, жил в селе Кошелево Хустского района. Встав на защиту Родины, он присоединился к рядам второго отряда третьего отдела пограничной службы.

В частности, служил техником-водителем третьей пограничной комендатуры быстрого реагирования воинской части 9983.

Мастер-сержант Юрий Гавянец погиб 14 января 2024 года в результате штурмовых действий врага в районе н. п. Белогоровка Луганской области.

"Склоняем головы в скорби и чтим Юрия Гавянца, который стал настоящим Героем Украины. Искренние соболезнования выражаем семье, близким и родным погибшего. Пусть он обретет вечный покой в Царстве Небесном, а память о нем останется живой среди нас. Вечная память!" – отметили в горсовете, добавив, что о дне и времени встречи и прощания с Героем сообщат позже.

Слова соболезнования выразили также в Кошелевском ЗОСО I-III ст., учеником которой был воин и где работали его родители. Там подчеркнули, что Юрий всегда был примером мужества, справедливости и несокрушимости. Он любил семью, родное село, Украину, любил жизнь... Также у защитника остались жена и маленький сын.

"Никогда больше наш Герой не обнимет своего маленького сыночка: не поддержит, не утешает, не научит... Никогда наш защитник не защитит своими мужественными руками свою жену. В памяти только добрым ангелом-хранителем будет всегда рядом, взлетев в сине-желтое небо... Наши сердца сжимаются от боли вместе с нашими коллегами – Иваном Юрьевичем и Аллой Юрьевной – прекрасными людьми, которых постигло наибольшее горе – потеря сына. Царство небесное и вечная память!" – отметили в школе.

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