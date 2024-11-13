Ему навсегда будет 39: в боях на Курщине погиб военный из Мирнограда. Фото

В борьбе за Украину на территории Курщины погиб Рябовал Алексей Викторович. Жизнь защитника оборвалась 7 ноября 2024 года вблизи населенного пункта Малая Локня Суджанского района Курской области Российской Федерации.

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О трагической утрате сообщила Мирноградская городская военная администрация. Алексей Рябовол служил разведчиком-наводчиком во 2-м разведывательном отделении 2-го разведывательного взвода разведывательной роты воинской части А0281.

Он был верен военной присяге и мужественно исполнял свой долг перед Украиной.

"Мирноградская городская военная администрация, Исполнительный комитет Мирноградского городского совета выражают искренние соболезнования родным и близким Алексея Викторовича… Низко преклоняем головы перед памятью Героя… Вечная и светлая память Герою-защитнику!" – пишут в громаде.

Похороны погибшего защитника пройдут в городе Одесса.

Напомним, что в боях за Украину погиб воин из Буковины Андрей Пустовалов. Он защищал родную землю в рядах сил специальных операций. Последний бой он принял на Курщине, в декабре Герою должен был исполниться 31 год.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях против российских захватчиков погиб гранатометчик 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Виталий Вьюник. Защитнику было всего 25 лет. Жизнь воина оборвалась 11 ноября в Донецкой области.

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