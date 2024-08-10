Ему навсегда останется 41: в Донецкой области погиб Андрей Еременко из Ивано-Франковской области. Фото

Домой с российско-украинской войны на щите вернулся на родную Ивано-Франковщину Андрей Еременко. Герою навсегда останется 41 год.

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Печальное известие сообщили на Facebook-странице Снятинского городского совета. А также о гибели Героя известили на сайте поселкового совета.

Андрей Еременко житель села Трофановка Заболотовской общины Снятинского района. Мужчина родился в 1983 году.

Свой последний бой воин принял 6 августа в Донецкой области.

Заболотовская община выражает искренние соболезнования семье, родным, близким, друзьям и коллегам погибшего Героя.

"Трудно найти слова утехи, невозможно залечить боль и горечь от потери родного, близкого человека, и пусть доброе, светлое воспоминание о покойном Защитнике Украины станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти каждого из нас, всех, кто знал его, любил и уважал", – говорится в сообщении земляков погибшего.

О времени встречи павшего воина и чине похорон сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA:

Также 6 августа на войне со страной-агрессором РФ погиб украинский защитник из Прикарпатья Иван Гритчук. Герой защищал Родину на Купянском направлении, он был жителем села Коршев Коршевской общины Ивано-Франковской области.

На Купянском направлении погиб Алексей Ковалюк из Ивано-Франковской области. Он служил оператором-наводчиком в пограничном отряде.

Также на фронте погиб 43-летний воин Андрей Струк возле населённого пункта Яровая Донецкой области. Герой также был родом из Прикарпатья.

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