Еще четырех украинских детей удалось вернуть из России и оккупированных территорий. Видео

Украинской организации Save Ukraine удалось вывезти еще четырех украинских детей из временно оккупированных российскими захватчиками территорий и территории государства-агрессора России. В среду 24 января дети приехали на подконтрольную правительству Украины территорию.

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Об этом сообщил основатель и руководитель фонда Николай Кулеба на своем канале в Telegram. Он отметил, что некоторые из спасенных детей не виделись с родными с начала полномасштабного вторжения.

А некоторых родители не могли вывезти несколько месяцев. Одного ребенка россияне хотели отправить в реабилитационный центр.

"Сегодня дети наконец-то встретились со своими родными после длительной разлуки. Некоторые из них не виделись почти два года. Некоторых родители не могли забрать уже несколько месяцев, и ребенка россияне хотели отдать в реабилитационный центр. К счастью, эти испытания уже позади, и сейчас все дети в безопасности", – говорится в сообщении Кулебы.

Он отметил, что это уже 15-я спасательная миссия Save Ukraine. Всего команде фонда удалось вернуть уже 231 украинского ребенка из России и временно оккупированных россиянами территорий.

Ранее комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что оккупанты продолжают вывозить украинских детей с захваченных ими территорий в РФ. Там несовершеннолетних усыновляют граждане страны-агрессора, однако делают они это незаконно, ведь маленьких украинцев разлучили с их родителями во время чрезвычайной гуманитарной ситуации. Такие дети не могут считаться сиротами и соответственно быть усыновленными.

Как сообщал OBOZ.UA, Украине удалось вернуть на свою территорию 517 детей, незаконно депортированных государством-агрессором Россией. Задача нашей страны – вернуть домой всех украденных Москвой украинских детей.

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