'Еще не успел пожить, а уже отдал жизнь': в боях за Украину погиб молодой защитник из Закарпатья. Фото

В боях с российскими оккупантами погиб житель города Хуст Закарпатской области Вячеслав Тодавчич. Защитнику Украины был 21 год.

Об этом сообщили на странице волонтерского движения поддержки воинов АТО города Хуст в Facebook. Погиб военный 8 сентября 2023 года.

"Снова Хуст в скорби. Снова семья в слезах. Молодой еще не успел пожить, а уже отдал жизнь за нас с вами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что церемония прощания с воином прошла 14 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях под Бахмутом Донецкой области погибла криворожская защитница Ирина Пономаренко. Военнослужащая защищала Украину в составе 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. У нее остался малолетний сын.

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Также в боях за Украину на Бахмутском направлении погиб воин 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил с позывным "Фарш". Защитник был родом из Одессы.

Отдал жизнь за Украину и защитник из Кировоградской области Максим Николенко. Он был родом из города Помошная Новоукраинского района, ему навеки осталось 30 лет.

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