'Пусть лучше узнают, что я погиб, чем сдался': на фронте пал воин 3-й ОШБр с позывным 'Фарш'. Фото

В боях за Украину на Бахмутском направлении погиб воин 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил с позывным "Фарш". Защитник был родом из Одессы. В последнем интервью он говорил, что не боится погибнуть.

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О трагедии сообщили близкие и побратимы Героя в сети. "Фарш. Герой. Легенда 1-го штурмового, 3-й ОШБр и ВСУ. Увидимся, друг. Помним! Отомстим", – написал командир 2-го батальона бригады Дмитрий Кухарчук в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Супруга воина рассказала, что он погиб 12 сентября. Ему было 30 лет.

"На фото, которое сделала подруга Яра, "Фарш" выглядит как Бог войны. Он таким и был. Поэтому, когда говорят, что эта война коснется всех, это правда. Титаны, какими бы они не казались вечными в своей силе, тоже гибнут. На их место должны приходить другие. Честь", – написала украинская защитница Марина Мирзаева.

Известно, что "Фарш" родился 5 февраля 1993 года. Он отправился защищать Украину с началом полномасштабного вторжения. Первый свой бой принял на Киевщине в селе Мощун.

"Пусть лучше узнают, что я погиб, чем что я сдался", – говорится на его странице в Instagram.

Месяц назад воин дал интервью, в котором много рассказал о войне и о своих планах после победы.

"Я работал телохранителем, если останусь целым, в идеале, конечно, нужно выжить, то буду телохранителем. А второй вариант, который мне нравится больше, это найти ЧВК для участия в каких-то гражданских конфликтах, войнах где-то в восточных странах – Сирия, Ливия, Ирак, Африка, Афганистан", – говорил "Фарш".