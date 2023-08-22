'Еще не все страны присоединились': Резников заверил, что количество F-16 для Украины будет увеличиваться

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что количество истребителей F-16, которое получит наша армия от западных союзников, будет расти. Есть еще несколько государств, которые готовы присоединиться к "авиационной коалиции".

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На совместном брифинге с главой минобороны Болгарии Тодором Тагаревым в понедельник, 21 августа, Резников сказал, что не стоит сосредотачиваться на конкретном количестве F-16, которое уже объявили официально.

Есть еще несколько стран, которые готовы передать Украине истребители, но для этого они должны получить официальные разрешения своих правительств. Вероятно, эти процедуры займут некоторое время.

"К авиационной коалиции в Вильнюсе присоединились 11 стран. Но эта коалиция растет. Я точно знаю, что есть несколько стран, которые готовы к ней присоединиться. Но они должны получить определенные политические разрешения своих парламентов и эти решения будут. Это будет чуточку позже объявлено", – сказал министр.

Резников добавил, что к этой коалиции присоединились не только страны, у которых есть истребители F-16. Государства у которых нет этих самолетов, принимают участие в подготовке, тренировке, помощи с инфраструктурой.

Как писал OBOZREVATEL:

– 20 августа после результативного визита в Нидерланды президент Владимир Зеленский прибыл в Данию, чтобы продолжить работу по вопросу истребителей F-16 для нашей армии. Копенгаген согласился передать Воздушным силам ВСУ 19 самолетов.

– В этот же день глава государства был в Нидерландах и по результатам переговоров сообщил, что Украина получит от Амстердама 42 истребителя F-16. Передача состоится после тренировки наших пилотов и инженеров.

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