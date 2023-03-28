''Еще учиться и учиться'': российские пропагандисты признали провал с фейком о бойцах ВСУ, которые ''угрожали женщине''

Российские пропагандисты запустили постановочное видео о том, как "украинские" воины угрожали женщине с ребенком, но в итоге сами признали тот факт, что ролик – фейк. Россияне пытались дискредитировать Вооруженные силы Украины и "завирусить" видео в социальных сетях, но не вышло.

Видео дня

Провальную информационную кампанию оккупанты пытались провернуть, активно используя Telegram-каналы страны-агрессора. Один из Z-пабликов, который сперва описывал этот случай как "настоящий", заявил: "Видео фейк. Наши [россияне] криво упражняются. В проведении подобных информационных операций нашим еще учиться и учиться".

Самое смешное, что до этого указанный Telegram-канал несколько раз репостил ролик, оскорблял воинов ВСУ и даже возмущался: мол, у "украинских" военнослужащих на машине изображение креста "как у немцев" во Вторую мировую (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пользователи сети установили, что на видео был снят не "реальный случай", а игра российских "актеров".

Машина в кадре – это Volkswagen Amarok, на который установлен КУНГ (кузов) российского производства, который никогда не поставлялся в Украину. А место съемки – это временно оккупированная россиянами территория под Донецком (это выяснили по веткам на дороге).

Журналист и блогер Денис Казанский назвал ситуацию с этим фейком "запредельно смешной историей".

"Криворукие российские пропагандисты сняли бездарное постановочное видео о том, как "украинские фашисты" останавливают авто с гражданскими, оскорбляют их и открывают по ним огонь.

То, что видео является постановочным, нормальному человеку ясно с первого взгляда. Хотя бы по актерской игре. Тем не менее военкоры-дегенераты, московские пропагандисты и прочая z-шв*ль принялись разгонять его, сопровождая причитаниями о "кровожадных бандеровцах", – отметил он.

Как указал Казанский, несмотря на то, что пропагандисты признались в неудачном фейке, российское министерство иностранных дел все равно выложило ролик в свой официальный Twitter, продолжая выдавать его за чистую монету.

"Просто наглядная история о том, как создается вся ложь Кремля об "украинских нацистах". Можно в учебники включать", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В разгар войны, развязанной РФ в Украине, на российском телевидении обсудили преимущества крепостного права. Там всерьез заявили, что это хорошее решение и оно развязало бы ряд проблем, в частности, в вопросе занятости.

– А главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев на полном серьезе заявил, что Российская Федерация – это "единственная страна, где соблюдаются права человека".

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