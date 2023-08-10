'Еще вчера они пели, а теперь их нет': в результате удара РФ по Запорожью погибли молодые музыканты. Видео

В результате ракетного удара по Запорожью погибли музыканты Светлана Семейкина и Кристина Спицына. Девушки создали дуэт "Similar girls" и стали участниками "cover band "Gems".

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Российская ракета убила их 9 августа. Об этом сообщили в Матвеевском сельском центре культуры и досуга.

"В результате ракетного удара российских террористов по Запорожью погибли наши талантливые девушки – Семейкина Светлана и Кристина Спицына. Еще вчера они вместе пели и играли для людей, а уже сегодня никого из них нет. Российская ракета беспощадно забрала их голоса, их жизни и вместе с ними частицу души каждого из нас", – сообщает Матвеевский сельский центр культуры и досуга.

Там рассказали, что сначала девушки пели отдельно, а затем начали играть совместно, образовали дуэт "Similar girls" и стали участниками "cover band "Gems".

"Все помнят Светлану и Кристину как вдохновленных и улыбающихся девочек. Их прекрасные голоса и песни слышала вся Украина. Они играли на всех наших праздниках и дарили всем заряженное и хорошее настроение!.. Девушки верили в яркую и мирную жизнь под украинским флагом. Верили в победу, приближали ее своими силами. Поэтому сейчас мы должны сделать это за них. Пусть их души покоятся с миром. Мы помним вас. Никогда не простим россиянам эти жертвы и страдания", – говорится в сообщении.

Убитым Россией украинкам было всего 19 и 21 год. Они, согласно сообщениям в соцсетях, были дочерьми военнослужащих, защищающих Украину на передовой.

За час до атаки девочки выступали на улицах Запорожья. Их последнее выступление снял на видео волонтер.

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