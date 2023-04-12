'Если будет желание договориться': дипломат заявил о готовности Израиля стать посредником в переговорах Украины и РФ

В Израиле заявили о готовности стать посредником в переговорах между Украиной и страной-агрессором Россией. По словам посла Израиля в РФ Александра Бен Цви, для этого нужно, чтобы обе стороны изъявили желание вести диалог.

Видео дня

Дипломат заявил, что его страна готова предоставить площадку для диалога Москвы и Киева, если к израильским властям поступит официальное обращение. Об этом посол рассказал в интервью российским пропагандистским СМИ.

По словам Бен Цви, израильское правительство ждет, чтобы "ситуация успокоилась". Дипломат считает, что Россия и Украины "должны понять, чего они хотят", чтобы провести мирные переговоры.

При этом израильский дипломат отметил, что неважно при посредничестве какой именно страны начнутся переговоры. В то же время Бен Цви никак не обозначил позицию Израиля насчет войны в Украине, лишь заявил, что его страна поддерживает "хорошие отношения" и с Россией, и с Украиной.

"Неважно, при посредничестве Израиля или другой страны. Нужно желание договориться. Если у России и Украины будет желание договориться, мы всегда готовы предоставить помощь. У нас хорошие отношения с Россией, у нас хорошие отношения с Украиной", – заявил посол.

Напомним, председатель Китая Си Цзиньпин заявил о необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией. По его словам, нельзя допустить эскалации боевых действий.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что "ради спокойствия в мире" Украина должна уступить стране-агрессору России Крымский полуостров. По его убеждению, это может положить конец полномасштабной войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что переговоры Украины и России о завершении войны пока невозможны. Причина заключается в том, что на данный момент "погода военная".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!