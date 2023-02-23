'Если бы американцы и россияне поговорили': Сийярто выдал 'формулу' завершения войны, но забыл упомянуть об участии в диалоге Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что для прекращения войны РФ против Украины лидеры государства-террориста РФ и США должны поговорить друг с другом. Дипломат фактически повторил кремлевский нарратив о том, что Россия якобы воюет с США, а не с Украиной.

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Так само Сийярто пытался аргументировать необходимость такого "диалога" угрозами из-за ядерного вооружения и энергетики. Об этом сообщает издание Magyar Hirlap.

По словам главы венгерского МИД, призывы, предупреждающие об опасности ядерной катастрофы, являются доказательством правильности венгерского аргумента о том, что прекращение огня и мирные переговоры в Украине необходимы как можно скорее.

При этом он упомянул недавние выступления президента США Джо Байдена в Варшаве и диктатора РФ Владимира Путина в Москве. Сийярто выдал, что "было бы здорово, если бы американцы и россияне, наконец, поговорили друг с другом".

"Эта война должна закончиться немедленно. Если не будет немедленного прекращения огня и немедленного начала мирных переговоров, это может стать огромной проблемой. Было бы здорово, если бы американцы и русские, наконец, поговорили друг с другом и сделали все возможное, чтобы эта война закончилась как можно быстрее", – заявил Сийярто.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто недавно приезжал в Минск. По его словам, в белоруской столице он "говорил о мире" в Украине. Дипломат заявил, что нужно спасать человеческие жизни, и это можно сделать только с миром.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер Венгрии Виктор Орбан в очередной раз попал в скандал, заявив, что на западе его страна граничит с немецкоязычными, а на востоке – "с русскими". Об Украине, с которой на самом деле граничит Венгрия, он вообще не вспомнил.

К слову, ранее глава венгерского правительства сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей".

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