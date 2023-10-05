Если бы граждан России что-то не устраивало, они бы выходили на митинги, – Зеленский

Учитывая, что россияне не борются с путинским режимом, не выходят на митинги, их все устраивает, им так легче жить. Поэтому российские оппозиционеры должны делать соответствующие шаги, если они хотят, чтобы в их стране действительно что-нибудь изменилось.

Такое мнение выразил Владимир Зеленский в интервью Sky TG24.

"Очень сложно сегодня отправлять какие-то месседжи в Российской Федерации. Мне кажется, что те люди, которые находятся на территории России, они не хотят ничего слышать. Им легче так жить", - сказал президент.

В противном случае, по мнению Зеленского, граждане РФ должны выходить на митинги.

"У власти сегодня руководитель государства России, которого можно было переизбирать и против которого люди должны были бороться, если бы они поддерживали свободу, права человека", - добавил глава государства.

В то же время Зеленский отметил, что оппозиционные российские силы, борющиеся с тиранией Путина, "должны по этому пути идти и дальше".

"Украина должна вытеснить врага, Европа должна поддерживать Украину, поддерживать украинские ценности, потому что это общие ценности и общие угрозы. А оппозиция в России должна делать соответствующие шаги, если они хотят, чтобы у них в государстве действительно что-то изменилось", - акцентировал Президент Украины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский заявил, что в дипломатическом отношении Россия с самого начала проиграла войну, развязавшуюся против Украины. Она не смогла сломать свободу украинцев и проиграла на поле боя.

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