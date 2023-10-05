Россия проиграла эту войну с самого начала, потому что не хотела никакой дипломатии, – Зеленский

В дипломатическом отношении Россия с самого начала проиграла войну, развязавшуюся против Украины. Она не смогла сломать свободу украинцев и проиграла на поле боя.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Sky TG24. Президент пояснил, что ядерные угрозы агрессора говорят только о его слабости.

"Россия проиграла эту войну, проиграла с самого начала, потому что они не хотели никакой дипломатии, а хотели очень быстро за дни, недели уничтожить полностью независимость Украины. Они проиграли это дипломатично", - заявил Зеленский.

Он добавил, что после того как Украине удалось объединить мир, Россия проиграла эту войну и на внешнеполитическом уровне.

Но агрессор проиграл войну и на поле боя, "когда мы начали их вытеснять шаг за шагом с нашей земли", подчеркнул Зеленский.

"Мир должен готовиться, что будут ядерные устрашения со стороны РФ. Чем ближе к зиме, тем этих запугиваний будет больше. Это абсолютно понятно для меня, всю эту информацию я получал от нашей разведки и аналитики. и мы делали соответствующие выводы. Агрессор будет это делать, и это проявление его слабости", – резюмировал президент Украины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский в этом же интервью заявил, что украинцы делают все, чтобы это была последняя война в Европе и мире. Поэтому международные партнеры не должны прекращать поддерживать Вооруженные Силы нашей страны, ведь в их успехах заинтересованы все, кроме России.

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