Украинцы делают все, чтобы это была последняя война в Европе и мире, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская нация сегодня делает все возможное, чтобы европейский континент, да и весь мир больше не знал кровопролитной войны. Именно поэтому международные партнеры не должны прекращать поддерживать Вооруженные Силы нашей страны, ведь в их успехах заинтересованы все, кроме России.

Об этом глава государства рассказал в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24, опубликованное также и пресс-службой его Офиса. Он поблагодарил руководство Италии и ее народ за ту поддержку, которую они осуществляют с начала полномасштабной войны.

"Следует понимать, что украинцы делают все, чтобы это была последняя война как в Европе, так и в мире. И ради этого мы боремся – ради уважения к международному праву, правам людей, суверенитету, территориальной целостности, уважения к жизни" – пояснил Зеленский.

Политик добавил, что усталость от войны понятна и предсказуема. Противостояние, которое истощает ресурсы – финансовые, гуманитарные, экономические и человеческие, – но это не повод идти на уступки захватчикам и террористам.

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"Устают все: сама земля устает, люди устают – это понятно. У нас мотивация на высоком уровне. Мы собираемся победить врага. Теперь инициатива у нас в руках. Пусть медленно, но ежедневно мы шаг за шагом вытесняем РФ с нашей территории", – резюмировал лидер украинской нации.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Зеленского, украинские власти делают все, чтобы наша страна получила больше систем ПВО накануне зимы. В ближайшее время ожидаются некоторые решения от наших партнеров.

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