'Делаем все, чтобы дать Украине больше систем ПВО перед зимой': Зеленский намекнул на хорошие новости от западных партнеров. Видео

Власти делают все, чтобы Украина получила больше систем ПВО накануне зимы. В ближайшее время ожидаются некоторые решения от наших партнеров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам в среду, 4 октября. Глава государства подчеркнул, что работа в регионах по защите критических объектов инфраструктуры должна быть проведена до зимы.

Зеленский отметил, что уже "несколько важно в вопросах безопасности нам удалось". Однако детали обещал обнародовать позже.

"У нас есть разные правительственные программы по восстановлению, помощи регионам и людям, которые потеряли дома. Есть работа по восстановлению социальной сферы и физической защиты объектов энергетики. По таким вопросам поручил подготовить подробный отчет. Мы делаем все, чтобы дать Украине больше систем ПВО перед зимой. И сейчас, кстати, ожидаем определенные решения от наших партнеров", – сказал Зеленский.

Видео дня

Также президент рассказал, что заслушал доклад руководителя СБУ Василия Малюка о противодействии коллаборантам. Зеленский назвал ее содержательной.

"Да и вообще есть за что поблагодарить наших ребят из Службы безопасности сегодня. Важные операции, а главное – результативные. Молодцы!" – подчеркнул глава государства.

В этот же день Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Президент поблагодарил за оказанную Украине гуманитарную помощь, в том числе энергетику.

"Подтвердили нашу общую приверженность принципам территориальной целостности и защиты государственного суверенитета. Обсудили наши взгляды на глобальные и региональные форматы безопасности, в целом на архитектуру безопасности", – отметил Зеленский.

Президент Украины отметил государственными наградами посла Турции в Украине и руководителя компании "Онур". Зеленский отметил, что турецкий посол активно взаимодействует с Украиной, укрепляет отношения двух государств и работает, в частности над реализацией формулы мира. А компания "Онур" активно инвестирует в Украину, создает рабочие места и помогает обороне.

"Готовимся к активной международной работе – и эта неделя, и следующая неделя должны быть для Украины результативными. Постоянно прибавляем нашим воинам силы! Слава Украине!" – завершил свое обращение президент.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!