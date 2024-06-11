Если документ о бронировании забыли дома: военнообязанным объяснили, как поступить в случае получения повестки

Забронированные от военной службы военнообязанные украинцы имеют право аннулировать повестку, которую им выдали на улице. Однако это касается случаев, если ее выписали, когда мужчина забыл дома подтверждающие документы.

Для отмены такой повестки есть определенный алгоритм действий. О нем в комментарии СМИ рассказали юристы из адвокатского бюро "Дубок и партнеры".

По их словам, вручение повестки человеку с "броней" не нарушает мобилизационное законодательство. Ведь согласно ему граждан обязан явиться в ТЦК и СП по повестке или мобилизационному распоряжению.

"Это обязанность всех, независимо от возраста или отсрочки. Следовательно, забронированные граждане, как и все остальные, обязаны явиться в соответствующий ТЦК и СП в указанный в повестке срок", – подчеркнули в адвокатском бюро.

Там напомнили, что факт бронирования работников и их отсрочки от службы подтверждает выписка из Приказа Министерства экономики Украины. Если у мужчины не было с собой такого документа и ему выписали повестку, аннулировать ее можно, опять же обратившись в ТЦК.

Юристы говорят, что забрать в войско таких военнообязанных не смогут, поскольку работодатель бронированием обеспечивает им временное освобождение от мобилизации. Соответственно, выписанная на улице повестка будет аннулирована.

Для того чтобы вообще избежать получения повестки подобным образом, граждане с "броней", должны всегда носить с собой соответствующий документ и предъявлять его во время оповещения.

"Итак, если гражданина остановили (но документов при себе нет) и ему выдали повестку, но он имеет бронь, то нужно явиться в ТЦК, взяв с собой выписку из Приказа Минэкономики о бронировании, для уточнения данных. Мобилизовать забронированного работника не могут", – заверили адвокаты.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине повестки могут вручать фактически в любой локации и не только сотрудники ТЦК. Но документ будет считаться врученным, если гражданин получил его лично.

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