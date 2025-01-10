"Если ему не сделать больно, он точно придет в Европу": Зеленский рассказал о "больном желании" Путина. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если агрессию России не остановить сейчас, следующим шагом кремлевского диктатора Владимира Путина будет нападение на другие европейские страны. По его словам, важно, чтобы Путин и его народ испытали болезненные последствия этой войны, чтобы поняли, что следующий этап агрессии станет катастрофическим для них.
Об этом глава государства рассказал в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24. Зеленский убежден, что Путин не ограничится Украиной.
По его словам, необходимо четко отказаться от уступок и не признавать оккупацию территорий, поскольку это откроет только путь для дальнейшей агрессии.
"Путину должно быть больно и драгоценно за эту войну. Он и его народ должен чувствовать, почему в следующий раз не нужно идти с новой волной войны. Что будет очень больно, если они сделают такие шаги. А если просто сегодня сесть за стол переговоров и отдать территории Путина, он будет просто потирать руки и готовиться к новой войне", – убежден глава государства.
Президент Украины предупредил, что если Россию не остановить сейчас, Путин продолжит свою агрессию. По его словам, что кремлевский диктатор имеет целью влиять на весь Европейский континент, и в случае успеха в Украине он не остановится.
"Он точно придет в Европу. Он хочет войти в историю таким человеком, который забирает земли и которого никто не может победить. Это его больное желание. Поэтому мы постоянно подчеркиваем - нельзя просто уступать Путину, нельзя признавать оккупацию территорий. Иначе он уйдет. далее, в другие государства. Его цель — влиять полностью на Европейский континент.
Следует отметить, что Зеленский заявил, что для Украины чрезвычайно важно иметь четкие гарантии безопасности перед любыми переговорами с Россией во избежание повторения агрессии со стороны РФ. Кремлевский диктатор Владимир Путин уже обманул мировое сообщество и вместо дипломатии начал полномасштабную войну, повлекшую десятки тысяч жертв.
Как сообщал OBOZ.UA, издание The Washington Post в декабре писало о вероятной встрече Трампа с Путиным в 2025 году. По словам аналитиков, он хочет получить репутацию "глобального миротворца", закончив войну в Украине, тогда как российский диктатор имеет другую цель.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с вновь избранным президентом США после инаугурации последнего, которая состоится 20 января. По словам главы государства, Трамп уверял, что эта встреча станет одной из первых, которую он проведет уже в статусе президента.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!