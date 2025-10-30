'Если мы пробуем бежать – нас расстреливают': гражданин Узбекистана рассказал, как РФ обманом бросила его на войну против Украины. Видео

23-летний гражданин Узбекистана Акбар Курбонов заявил, что его обманом отправили воевать в Украину на стороне России. Его рассказ является очередной иллюстрацией того, как работает схема вербовки мигрантов в оккупационную армию РФ.

Курбонов записал видеообращение из оккупированного Луганска, где он находится под контролем российских военных. Видео обнародовал проект "Хочу жить".

"Пожалуйста, помогите! Таких, как я, здесь много. Рядом со мной много узбеков, многих похоронили. Я расскажу, как нас пытали. Все расскажу, знаю, сколько узбеков и где похоронили. Их дома ждут родители. Зная все это, я не смогу промолчать", – говорит Курбонов.

Мать Акбара обивает пороги инстанций в Ташкенте, призывая вернуть сына на родину. Однако Узбекистан, который является одним из лидеров по количеству наемников, вступивших в российскую армию, хранит молчание.

Как гражданин Узбекистана попал на войну против Украины

Акбар Курбонов утверждает, что оказался на войне в Украине против своей воли. По словам Акбара, его обманули посредники, которые обещали найти ему работу в России.

Уроженец Шерабадского района Сурхандарьинской области, что на юге Узбекистана, рассказал, что в 2024 году он поехал в РФ на заработки. Устроился на автозавод КАМАЗ в Набережных Челнах, и год там работал.

В августе этого года ему позвонили неизвестные с предложением устроиться водителем в компании в Ростове-на-Дону.

"Рекрутеры" были очень настойчивы, звонили неоднократно. Один из них даже записал видео, чтобы доказать, что он не мошенник, и что предложения о работе реальные", – рассказал узбек.

В конце концов Акбар согласился. Но по прибытии в Ростов-на-Дону его насильно отвезли в военкомат "пройти медосмотр" и подсунули на подпись контракт с Минобороны РФ:

"В контракте, который мне показали, было указано, что я буду служить в армии один год, а в качестве моих обязанностей указали - стрелок и гранатометчик. Я сказал им, что не подпишу этот контракт, на что они заявили: "Ты должен его подписать, у тебя здесь нет родителей, это не твоя страна, никто тебе здесь не поможет", – рассказал Акбар.

Когда узбек второй раз отказался подписывать, его избили.

В результате парень оказался на полигоне на Донбассе, где его и других мигрантов из Центральной Азии заключают российские военные.

По словам Акбара, в Луганске его неоднократно избивали за отказ участвовать в боевых действиях. Он также рассказал, что тех, кто пытается сбежать – расстреливают.

Несмотря на все он смог записать видео с просьбой о помощи и отправил его родным.

Как работают вербовщики

К Акбару с предложением работы обратился мужчина, который представлялся Сергеем. Он познакомил узбекистанца с неким Андреем Колесниковым, после чего двое мужчин отвезли Акбара в военкомат в Ростове-на-Дону и передали "двум солидным мужчинам", которые уже дальше "работали" с парнем.

Журналистам узбекской службы "Радио Свобода" не удалось связаться с россиянином Сергеем, который выступил посредником при отправке узбекистанца Акбара Курбонова на войну в Украину. Но они смогли пообщаться с Андреем Колесниковым по номеру телефона, который дали близкие Курбонова. Они считают, что Андрей работал вместе с Сергеем, чтобы заманить узбекистанца на фронт.

Колесников коротко ответил на вопрос журналистов, что занимается "пассажирскими перевозками на собственном автомобиле", но сразу удалил этот ответ. После чего перестал выходить на связь.

Реакция властей Узбекистана

Мать Акбара Рузигуль Бобоева засыпала власти Узбекистана мольбами о помощи вернуть сына домой, но в ответ, по ее словам, получает лишь отписки.

"Я разговариваю с сыном по телефону. Он говорит, что ему не дают воды, не разрешают спать и он доедает остатки пищи за другими. Уважаемый министр иностранных дел! Куда вы смотрите? Почему не помогаете вернуть моего сына? моего ребенка!", – говорит в своем обращении Рузигуль Бобоева.

Власти Узбекистана на фоне многочисленных сообщений о вербовке граждан регулярно напоминают, что за наем предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Однако на категорическое осуждение политики Кремля по отправке на войну трудовых мигрантов Ташкент не идет. Руководство страны ни разу не выступило с официальным протестом из-за участия своих граждан в войне России против Украины.

Напомним, что Узбекистан – один из лидеров по количеству иностранных военнопленных в украинском плену, завербованных россиянами граждан среди стран Центральной Азии, и по количеству погибших.

