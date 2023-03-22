"Если на планете есть ад, то это у нас": оккупанты терроризируют украинцев перед контрнаступлением ВСУ

Жители временно оккупированных территорий с надеждой ждут освобождения. В это время российские оккупанты по-своему готовятся к контрнаступлению Вооруженных сил Украины и усиленно "кошмарят" людей.

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Что сейчас происходит в оккупированных городах Крыма, Запорожской и Донецкой областей – читайте в материале OBOZREVATEL.

Облава за облавой

В Запорожской области сейчас очень горячо. Оккупанты ежедневно обстреливают подконтрольную Украине территорию, включая областной центр, – попадают и в многоэтажные дома. Соответственно, украинские военные делают все, чтобы узнать месторасположение вражеской техники, которая несет смерть.

В основном российские оккупанты используют ракетно-зенитные комплексы С-300. Стреляют из разных мест, часто из района Мелитополя и Бердянска. И жители этих городов сейчас как раз жалуются на "внутренний террор".

"Такое впечатление, что у русских сейчас просто крыша едет, между собой разговаривают о контрнаступлении ВСУ. Нервничают, это заметно. Стараемся им не попадаться на глаза: снова стали выхватывать телефоны и проверять содержимое – ищут наводчиков, предателей. Также смотрят подписки на украинские Telegram-каналы. Также если видят установленное приложение Facebook – ты уже сразу под подозрением", – пожаловалась жительница Мелитополя.

По словам собеседников OBOZREVATEL в разведке, сейчас в оккупированных городах Запорожской области снова стали пропадать люди.

"После ротации сотрудники ФСБ устроили облавы. Чаще всего забирают украинцев прямо из дому, причем в нескольких случая это были те, кто ранее уже провел некоторое время в заточении по подозрению в "работе на Украину". Эти люди – заложники ситуации, выехать им оккупанты не дают", – рассказал офицер.

"Боюсь, что сдадут в МГБ"

В городах Донецкой области, которые вот уже девять лет находятся под контролем оккупантов, ситуация немного иная. Проукраинского населения тут объективно осталось немного.

Время сделало свое дело. Да и большинство тех, кто не хотел жить в оккупации, давно уехали, но осталась часть проукрански настроенных пожилых людей.

"Это только год назад, когда произошло полномасштабное вторжение, все украинцы настолько сильно объединились и стали помогать переселенцам, да и Запад тоже. А когда война была только на Донбассе, проще было не замечать – это горькая правда. Потому старики боялись бросить все нажитое, оставить свои дома и отправиться в неизвестность. К тому же у многих нет никаких финансовых сбережений", – поделилась дончанка.

Женщина осталась в Донецке из-за пожилых родителей: один из них уже несколько лет прикован к постели. По ее словам, жить в оккупации очень непросто, постоянно приходится быть настороже.

"Я с родителями на опасные темы разговариваю только при закрытых окнах, боюсь, что соседи сдадут в МГБ – возле подъезда на лавочке вечно заседают бабки. Причем такие – прожженные идейные фанатки Путина. Когда выхожу на улицу, стараюсь ограничиться несколькими фразами и все. Знаете, если существует ад на земле, то это у нас. Никогда не думала, что окажусь в такой ситуации, но и бросить родителей не могу", – говорит дончанка.

По ее словам, если еще год назад настроения у пророссийски настроенных жителей Донецка были довольно оптимистичные, то сейчас ситуация изменилась – хотя градус ненависти к украинской армии и "предателям Донбасса" все же зашкаливает.

"Много обсуждают контрнаступление ВСУ. И хотя считают, что взять Донецк очень сложно (ведь раньше были убеждены, что на уличные бои Украина точно не пойдет), сейчас все же опасаются "нападения". Оккупанты очень боятся HIMARS и другого западного вооружения и запугивают ими людей. Также их пропагандисты нас убеждают, что если придет ВСУ, то "будет всех расстреливать", – говорит дончанка.

"Бавовна" как предвестник

В оккупированном Крыму сейчас тоже стало "очень нервно". Полуостров давно считают сакральным для Путина, однако события последнего времени заставили засомневаться в том, что эта крепость неприступна.

Удары по российским военным объектам происходят все чаще – причем в разных концах полуострова. "Бавовна" случается и на аэродромах, и на различных складах. В ночь с 20 на 21 марта и вовсе произошла атака беспилотников, которую уже в шутку прозвали "восстанием машин".

"Дело в том, что жители Джанкоя услышали вроде звуки "мопедов" (иранские БПЛА Shahed, которые в России называют "Герань". – Ред.). Думали, что русские запустили по материку, но когда раздались взрывы и лихорадочная стрельба – вот тогда стало по-настоящему страшно. Больше всего, конечно же, оккупантам", – смеется крымчанин.

В Джанкое у него живет сестра, которая, как и он, очень хочет, чтобы Украина вернулась. По ее словам, после введения оккупационной властью "чрезвычайной ситуации муниципального уровня" украинцы стараются не выходить на улицу.

"Рассказали, что "правоохранители" усиленно ищут наводчиков, которые сливают информацию ВСУ. Так что наши подчистили телефоны от греха подальше и сидят дома. Потому что схватят на улице и обвинят в чем угодно – ничего не докажешь", – говорит мужчина.

Его сестра рассказала, что в последнее время в городе очень неспокойно. Все понимают, что Джанкой – важный железнодорожный узел, который используют оккупанты. Также тут находится военный аэродром. Потому удары как раз по этим объектам были ожидаемы.

"Нас постоянно запугивают, что х**лы пойдут в наступление. Боится прежде всего оккупационная власть, предатели боятся возмездия. Мы же – очень этого ждем", – рассказала крымчанка.

Женщина говорит, что сейчас впервые за несколько лет у украинцев Крыма появилась реальная надежда на освобождение. Поэтому их не пугает уже ничего, даже возможные обстрелы.