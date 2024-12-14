'Если уйдем, они зайдут в Сумскую область': в комитете по нацбезопасности рассказали об угрозах с Курщины

На Курщине, где продолжается операция Сил обороны Украины, российское командование сконцентрировало не менее 50-60 тысяч личного состава. Эту силу захватчик мог направить на участки фронта в Украине.

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Если бы украинские воины не сдерживали захватчиков на Курщине, десятки тысяч россиян усилили бы оккупационный контингент в Донецкой области или начали наступление на Сумщину. Об этом заявил народный депутат, секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, полковник СБУ Роман Костенко в эфире "Эспрессо".

Он объяснил, почему операция Украины в Курской области РФ крайне важна. Завершится она тогда, когда соответствующее решение с учетом ситуации на всем театре боевых действий примет высшее военное командование украинского войска.

"По нашим данным, в Курской области где-то 50 тыс., возможно, уже 60 тыс. личного состава российских войск. А если мы оттуда уйдем, то все они будут на направлении либо Донецком, либо зайдут в Сумскую область. Мы это понимаем и сдерживаем там большие резервы, поэтому до сих пор там находимся. Однако основную ситуацию видит Ставка, которой руководит президент, и все решения будет принимать высшее военное командование", – подчеркнул Костенко.

Пока ситуация такая, считает он, что если украинские воины выйдут с Курщины, россияне начнут наступление на Сумскую область. Бои на севере будут продолжаться, но уже не на российской, а на украинской земле.

"Мы видели, что противник привлекал резервы, например, десантную дивизию с Запорожского направления, чтобы создать ударную группировку на северном направлении. Поэтому здесь должно определяться наше командование, потому что знает, какие есть силы, средства и резервы, чтобы принять соответствующие решения. Мы можем высказывать свои мысли, но мы не принимаем решения и не несем за них ответственность. Поэтому можем только пожелать правильных, удачных, обоснованных решений с наименьшими потерями для нас", – резюмировал Костенко.

Напомним, ранее стало известно, что на днях украинские морпехи отразили мощную механизированную атаку на Курщине. Враг потерял до десятка единиц техники и более 20 захватчиков.

Также сообщалось, что в боях под Курском погиб один из последних представителей вымирающего народа РФ. Речь идет о малочисленной народности Чукотки – кереках, которых на 2021 год, согласно переписи, оставалось 23 человека, родным языком владели всего четверо из них.

Не исключено, что погибший в сентябре 55-летний Таймагар Иван вообще мог быть последним представителем этого уничтоженного Россией народа.