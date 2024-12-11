Если помощи США не будет: в Минфине оценили, на сколько Украине хватит средств для обороны от агрессии России

В случае прекращения военной и финансовой помощи от Соединенных Штатов Украине придется в первую очередь рассчитывать на собственные средства. При таком сценарии государство сможет обороняться от России по крайней мере в течение первой половины 2025 года.

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При этом возможное прекращение помощи является серьезным вызовом для обороноспособности Украины. Об этом в интервью El Pais заявил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, если США решат прекратить предоставлять Украине помощь, это не приведет к неизбежному коллапсу. В то же время при таком раскладе перед обороноспособностью страны возникнут новые вызовы.

"Мы должны иметь план создания необходимых условий для сотрудничества с новой администрацией. В естественных интересах Украины – построить доверие для сотрудничества. Я думаю, что это должно быть приоритетной стратегией как для Украины, так и для Европы", – заявил Марченко.

Также он добавил, что сейчас Украина должна правильно использовать время и быть способной вести переговоры с новой администрацией Белого дома. По мнению министра, чтобы справиться с неопределенностью относительно предоставления помощи от США, наша страна должна очень мудро использовать время и быть способной вести переговоры с новой администрацией.

"Я думаю, что у нас достаточно средств, достаточно оружия, достаточно ракет и артиллерийских снарядов, чтобы сопротивляться по крайней мере до первой половины 2025 года. Мы обеспечим достаточные бюджетные ассигнования на закупку боеприпасов и необходимой военной техники в 2025 году", – заверил министр.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп действительно допустил уменьшение помощи Украине, но нужно помнить, что он нередко меняет свою позицию. Нынешняя ситуация совершенно не значит, что поддержка на самом деле будет уменьшена.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина хочет заключить соглашение со страной-агрессором Россией. Войну он назвал "безумием", которое Киев стремится остановить.

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