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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Если правильно переводить с английского: Америка разрешила Украине бить по объектам в России

Если правильно переводить с английского: Америка разрешила Украине бить по объектам в России

С английского дипломатического и тем более в американском его варианте переводить нужно с учётом определённых особенностей.

Например, относительно права Украины бить по объектам в рф все эти "не поощряем"/"не поддерживаем" — значительно меньше, чем традиционное выражение обеспокоенности/озабоченности, то есть меньше абсолютного нуля.

Привожу правильный перевод: "Делайте с мордором всё, что заблагорассудится, всё, что считаете нужным, а мы умываем руки и не причастны".

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