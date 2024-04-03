С английского дипломатического и тем более в американском его варианте переводить нужно с учётом определённых особенностей.

Например, относительно права Украины бить по объектам в рф все эти "не поощряем"/"не поддерживаем" — значительно меньше, чем традиционное выражение обеспокоенности/озабоченности, то есть меньше абсолютного нуля.

Привожу правильный перевод: "Делайте с мордором всё, что заблагорассудится, всё, что считаете нужным, а мы умываем руки и не причастны".