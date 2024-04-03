Блог | Если правильно переводить с английского: Америка разрешила Украине бить по объектам в России
С английского дипломатического и тем более в американском его варианте переводить нужно с учётом определённых особенностей.
Например, относительно права Украины бить по объектам в рф все эти "не поощряем"/"не поддерживаем" — значительно меньше, чем традиционное выражение обеспокоенности/озабоченности, то есть меньше абсолютного нуля.
Привожу правильный перевод: "Делайте с мордором всё, что заблагорассудится, всё, что считаете нужным, а мы умываем руки и не причастны".
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