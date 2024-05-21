Если работники на дистанционке или в отпуске: Кабмин урегулировал, как руководители бизнеса должны отправлять повестки

Руководители бизнеса обязаны будут уведомлять работников о необходимости явиться в ТЦК по почте, если те работают дистанционно, находятся в отпуске или в командировке. Работодатель должен направить таким работникам вызов рекомендованным почтовым отправлением или почтовым отправлением с объявленной ценностью и описанием вложения.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета. Кроме того, работодатель должен в трехдневный срок отправить копию этих приказов и подтверждающую информацию об осуществлении уведомления в соответствующий ТЦК.

Таким образом Кабмин изменил норму относительно порядка оповещения работодателем работников в постановлении от 16 мая №563.

К изменениям предполагалось, что в случае получения распоряжений ТЦК об уведомлении призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове в ТЦК руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций должны были издать приказ (распоряжение) об уведомлении, довести его до сведения под личную подпись в части, касающейся их прибытия в ТЦК в установленные сроки, и отправить копию приказа (распоряжение) в соответствующий ТЦК в течение трех дней.

Ранее порядок оповещения работников, работающих дистанционно или находящихся в отпуске, не был определен. Однако теперь эти нормы выделены отдельно.

Также остаются в силе требования, согласно которым работодатель, получив распоряжение ТЦК, должен:

вручить призывникам, военнообязанным и резервистам повестки о явке в ТЦК;

в письменном виде уведомить соответствующий ТЦК, предоставив выписки из приказов (распоряжений), о лицах из числа призывников, военнообязанных и резервистов, временно нетрудоспособных, находящихся в отпуске или в командировке;

обеспечить контроль за результатами оповещения и прибытием призывников, военнообязанных и резервистов в ТЦК.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило порядок призыва, согласно которому посланная повестка будет считаться врученной в случае проставления в почтовом сообщении отметки об отсутствии адресата, а также в случае отказа от получения такой отправки.

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