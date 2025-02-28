Если идет речь о конфликте с Трампом, то на него надо идти, потому что Путин выигрывает. Интервью с Фейгиным

Действия Дональда Трампа на должности президента США могут привести к полному обрушению западной цивилизации. Может ли Трамп пойти далее и принять решение о предоставлении военной помощи российской армии? Это вряд ли возможно. Но он может отказать в помощи Украине, и это станет по сути поддержкой Кремля в этой войне.

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На сегодня путинский режим серьезно выигрывает за счет поддержки президента США. Более того – эта поддержка позволяет агрессору увеличивать свои аппетиты и распространять их уже на страны Европы. В подобной ситуации не исключено, что Путин может актуализировать свое требование о сокращении НАТО до границ 1997 года. Тогда Альянс должна будет покинуть половина европейских стран. Де-факто это будет приглашением ко вторжению. Как необходимо действовать Украине? Не соглашаться на подобную политику США. Если речь пойдет о конфликте с Трампом, на него необходимо пойти, чтобы активизировать американский истеблишмент к более активным действиям.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

– Похоже, мы оказались в новой реальности. Заявления и позиция Трампа в отношении России фактически перевернули все с ног на голову, все наши ожидания и прогнозы. Считаете ли вы, что сегодня режим Путина благодаря этой публичной поддержке Трампа фактически усилился?

– Безусловно, выигрыш Путина очевиден. Например, есть локальные проблемы, которые он решил – с изоляцией. Но это далеко не все. Потому что дипломатическая изоляция – это не вопрос, который решал для него проблему войны и мира. И это самое малое, что они получили в качестве презента. Они получили еще и международную поддержку.

Потому что по-другому расценивать инициативу администрации США в ООН с этими резолюциями, с проектом Украины и Брюсселя – это уже шаг не просто в сторону общения по телефону. Это уже фактически констатация новой реальности, в которой Россию не считают агрессором. Конечно, это не значит, что на самом деле не считают, но они публично ведут с этим игру. То есть на протяжении трех лет была одна позиция, а теперь она очень осторожно смягчается, если не сказать, что становится солидарной. Пока до этого не дошло, и я думаю, что не дойдет.

Часто обсуждают, насколько хватит ресурсов режиму Путина – экономического ресурса, военного, ВПК и так далее. Но в условиях, когда главный союзник Украины меняет позицию – а мы еще не знаем, где конечная точка перемен, – получается, что усиливается мотивация Путина, его власти, его армии продолжать войну. "Вот, конец уже близок, мы уже оторвали главного военного союзника от Украины" – и это мотивирует. Солдаты в окопах думают: "Ну вот же, скоро мир, потому что мы победим, капитуляция Украины близко".

Я уже не говорю о вопросе признания Путина военным преступником, что также деформируется. Возможно, Международный уголовный суд себя показал не с лучшей стороны, это другой вопрос. Но в этих условиях у Путина проблем становится явно меньше.

Власть, которая мучилась, думала о том, сколько эта война еще будет продолжаться, сколько будет санкций, теперь консолидируется вокруг Путина. Значит, он был прав, три года потерпели, а теперь с нас снимут санкции. Значит, не надо Путина менять, не надо никаких претензий, не надо на него роптать.

Это политическое и даже психологическое изменение очень сильно влияет. Оно деморализует украинскую сторону и, наоборот, мобилизует российскую. И позиции поменялись, потому что была неопределенность, о теперь эту определенность можно вызвать искусственно, дескать, нас Америка поддерживает, даже если это не так. То есть публичная компонента войны на стороне Москвы.

Европейцы в смятении, они не знают, что с этим делать, не знают, как на это реагировать, как заменить собой Америку в качестве главного союзника Украины в войне. Другие страны, которые за этим наблюдали, спрашивают себя: что ж, мы должны были бросаться в поддержку Украины, а теперь, когда США изменили позицию, теперь мы должны бросаться в поддержку России? Лучшее вообще отойти от этого и стоять в стороне.

Путин долго добивался того, чтобы внести хаос в Европу, в Евросоюз, в НАТО, раздробить союзников Украины, внести раскол в их ряды. Это была не только его задача, но и всех противников Запада. И похоже, что они близки к тому, чтобы реализовать этот план. С этой точки зрения с приходом Трампа Путин выиграл.

Это может измениться, это не навсегда. Я убежден, что последнего слова не сказало глубинное государство, Конгресс, американский истеблишмент. Они сами еще в недоумении, ведут внутренние дискуссии. На первом сроке у Трампа было нечто похожее – он пытался отменить санкции, и Конгресс принял решение о запрете отмены санкций. Но тогда масштаб был другим – это было не то, что происходит сейчас. Сейчас цена всего этого выше. Это вопрос цены и мира, существования Украины.

Я думаю, глубинное государство не сильно довольно такими изменениями. Но возникает вопрос: зачем Трамп это сделал.

– Какая ваша версия? Зачем Трамп это сделал?

– Есть несколько версий. Одни говорят, что он агент Кремля, что он давно завербован. Но у нас нет подтверждающих доказательств того, что это так. Есть также достаточно серьезная материальная версия – в конце концов, у Трампа есть материальный интерес к сотрудничеству с Москвой, поэтому из этого он извлекает дивиденды для себя, для окружения. Это чистый бизнес. Хотя, честно говоря, это очень сомнительная история, поскольку в России мало кому удавалось по-настоящему заработать – все только теряли. По утверждениям Торговой палаты США, американский бизнес с начала большой войны потерял 120 миллиардов долларов чистых активов.

Третья возможная причина – бывает, что человек такого масштаба в силу своей эксцентричности как политика, как психопата с точки зрения психологического портрета вдруг начинает творить вещи, которые не укладываются ни в какие рациональные рамки и объяснительные схемы. Ну не может Америка развернуться на 180 градусов и пойти в обратную сторону. Это пароксизмальное, болезненное изменение всего.

Зачем было строить десятилетиями все это евроатлантическое единство западного мира, чтобы потом просто взять и все это отменить одним махом? Это какая-то глупость, нерациональная и непонятная. То есть третью причину я отношу к эксцентрике Трампа, дескать, я король мира и так далее.

Давайте посмотрим, как сам Трамп это объясняет: "так правильнее, так выгоднее, это ради миротворчества, я хочу завершить эту войну". То есть под предлогом благородных целей прекращения братоубийства. Хорошо, но только прекратит ли Путин? Война ведь продолжается, ничего не прекратилось. И есть глубокое убеждение, что он не сможет этого сделать. Почему? Потому что Путин намерен прекратить войну только в одном-единственном случае – если будут реализованы его интересы, то, что он хочет.

А Путин не только всю Украину, он и всю Европу хочет. Трамп и до этого дойдет? Ну, во-первых, ему не хватит срока, потому что четыре года – это явно недостаточный срок, чтобы реализовать такую программу. Кстати, промежуточные выборы будут в ноябре 2026 года, и еще большой вопрос, кто получит большинство в Палате представителей. Не исключено, что демократы. Во-вторых, для Трампа это второй срок. Кто знает, может, после него в качестве президента придет Венс или еще кто-то из его команды.

Зачем такое глобальное изменение, если ты не можешь гарантировать, что эта линия будет продолжаться? Потому что придет новый политик и отменит все, что делал Трамп – как это уже было с Байденом. Байден отменил то, что делал Трамп. При всех претензиях к Байдену, при всех бедах, которые сопровождали его правление, все-таки это была более традиционная линия евроатлантического единства, лидерства в западном свободном мире и так далее.

Поэтому сегодня Путин выигрывает, и мы должны это честно констатировать, а не пытаться лакировать действительность. И этому нужно сопротивляться, здесь другого пути нет. Если речь идет даже о конфликте с Трампом, то надо на него идти, потому что это скорее вызовет действия внутренние, со стороны американского истеблишмента, который, окончательно поняв, куда это все ведет, может предпринять какие-то усилия. А так они просто будут наблюдать. Но война не терпит пауз.

– Можем ли мы надеяться на то, что помимо политических и психологических бонусов, которые получил Путин, он не получит еще и сугубо военный бонус – военную поддержку Соединенными Штатами России? Считаете ли вы, что это невозможно? И может ли нынешняя ситуация подвигнуть Путина к новым ультиматумам, к возрастанию аппетитов, в частности, в отношении европейских государств?

– Трамп сказал, что военная поддержка США практически прекращена в отношении Украины. Так он сказал. Так ли это на самом деле, я не знаю. Этот вопрос резонно задать украинскому руководству, потому что Трамп много чего говорит, что, как выясняется позже, не соответствует действительности.

Но будет ли он помогать России? Я не думаю. Таких возможностей нет, и таких оснований нет – ни законных, ни решений Конгресса, ничего. Но само по себе прекращение поддержки Украины – это не меньшая помощь Москве. Это услуга невероятного масштаба в военном смысле.

Теперь что касается аппетитов. А почему Путину эти аппетиты не наращивать? Это простой вопрос от противного: почему он не должен этого хотеть? Ведь он уже задекларировал свои аппетиты в 2021 году в своем меморандуме, предложив заключить договор с США и соглашение с НАТО: демилитаризация всей Европы до границ мая 1997 года, то есть тех стран, которые вступили в НАТО позже, то есть половины стран Альянса. То есть вывести оттуда американские войска, вывести вооружения. Естественно, ни о каких ядерных ракетах в Польше и Румынии уже речь не идет и так далее.

И что это будет? Приглашение к захвату абсолютно без возможности защититься.

Если Трамп на это пойдет, это будет полное обрушение западной цивилизации. Потому что вопрос безопасности просто улетает в космос, его больше нет. Западная цивилизация беззащитна, если мы говорим о Европе. Америке ничего не грозит, "нас разделяет океан, нам ничего не грозит". Тогда почему вы должны претендовать на лидерство в западном мире, если вы отказываетесь от ответственности за безопасность, которая действовала в течение десятилетий? Если вы самоликвидировались в этом качестве, будут другие, кто на себя это возьмет.

Просто беда с Европой, которая рассредоточена и не имеет единой субъектности. Кто там принимает решения? Создание европейской армии, нового НАТО и так далее. Америка одна, а в Европе много стран, десятки. Потенциал есть, ядерное оружие есть у Великобритании, у Франции, армии есть в десятках стран, и они могли бы создать единую европейскую армию вместе с Украиной, но есть проблема с принятием решений. Но если этого не будет сделано, Путин получит большой карт-бланш. Почему бы ему тогда не воспользоваться всей этой ситуацией?

Поэтому это не просто уступка Путину в войне с Украиной. Это еще и обрушение западной евроатлантической коалиции как таковой.