'Была исполнена мечтаний и больших надежд': в колледже рассказали о 17-летней студентке, которую РФ убила ударом по Днепру. Фото

Одной из жертв российской атаки по Днепру 16 апреля стала 17-летняя студентка Вероника Карячка. Девушка была добрым и искренним человеком, который имел много мечтаний и планов.

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Об этом на своей Facebook-странице сообщает Днепропетровский профессиональный театрально-художественный колледж культуры. Вероника скончалась от ран, несовместимых с жизнью.

"С глубокой грустью сообщаем, что в результате очередного террористического акта – вчерашнего ракетного обстрела – трагически погибла студентка 2-го драматического курса нашего колледжа Вероника Карячка. Вероника была светлой, талантливой, искренней девушкой, исполненной мечтаний и больших надежд", – говорится в сообщении.

Студенты и педагоги выразили искренние соболезнования родным, близким и друзьям Вероники.

Как отмечает сообщество в Facebook "Их убила Россия", во время массированного обстрела со стороны России студентка вместе с другими людьми пыталась найти укрытие в соседнем доме. Но беспилотник попал совсем рядом, и девушка получила тяжелые ранения. Несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось.

Напомним, в среду, 16 апреля, российские оккупационные войска массированно атаковали Днепр "Шахедами". В городе раздалась серия взрывов, вспыхнули пожары. В результате атаки 3 человека погибли и 33 пострадали, повреждены жилые дома, сгорели гражданские авто.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки погиб мужчина, восемь человек пострадали. Обстрел вызвал разрушение на территории гражданского объекта.

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