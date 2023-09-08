Если студенту вручили повестку, хотя есть отсрочка: адвокат объяснил алгоритм действий

В связи с российским вторжением на территорию Украины было введено военное положение и общую мобилизацию. Так, мобилизовать на службу в армию могут мужчины призывного возраста, у которых нет отсрочки и которые могут выполнять свой воинский долг по состоянию здоровья.

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В то же время, студенты согласно статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако недавно в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона, предусматривающий определенные изменения в этой статье. Адвокат Ростислав Кравец разъяснил, кого будут касаться следующие изменения.

Так, согласно действующему закону есть категории лиц, которые не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации. Эти категории включают:

Соискателей профессионального (профессионально-технического) образования.

Студентов профессионального пред высшего и высшего образования.

Ассистентов-стажеров.

Аспирантов и докторантов.

Важным условием является то, что студенты должны учиться на дневной или дуальной форме обучения. Это означает, что студент, обучающийся заочно, может быть призван на военную службу.

В то же время, недавно в ВР был зарегистрирован законопроект, предусматривающий внесение изменений относительно мобилизации студентов. Адвокат рассказал, что эти изменения касаются отмены права на отсрочку лицам, получающим высшее образование, которым более 30 лет.

"Конечно, такие ограничения даже во время действия военного положения не могут быть введены. Это противоречит нормам Конституции, потому что право на образование гарантировано Конституцией и статьей 64 Конституции Украины не предусмотрено каких-либо ограничений даже во время действия военного положения. Те лица, которые сейчас проходят обучение – их это не касается. То есть это может действовать на будущее", – отметил адвокат.

Если повестку вручили студенту, имеющему отсрочку

Адвокат рекомендует немедленно после получения повестки уведомить центр комплектования и социальной поддержки о вашей отсрочке.

Для этого вам нужно послать письменное заявление в ТЦК и СП с просьбой об отсрочке от мобилизации. К этому заявлению добавляете копии документов, которые могут подтвердить, что вы являетесь студентом, учитесь на дневной форме в высшем учебном заведении отмечает Кравец.

Если военная комиссия отказывается принимать ваше заявление, адвокат рекомендует отправить его вместе с необходимыми документами официальным письмом с описанием в адрес центра комплектации.

"В письме должно быть заявление с просьбой дать отсрочку и документы, подтверждающие то, что вы учитесь в высшем учебном заведении на дневной форме. Это поможет защитить ваши права", – рекомендует адвокат.

Отметим, что мобилизация действует на лиц, временно не являющихся студентами, например после окончания бакалавриата и перед поступлением на магистратуру. Такие лица не имеют права отсрочки от мобилизации, поскольку официально не находятся в процессе обучения.

Лица, получившие повестки во время периода "временного не обучения", могут быть призваны в соответствии с законами Украины.

Напомним, что новый министр обороны Рустем Умеров объявил о намерениях ввести в Украине электронный военный билет и запустить единый реестр призывников. Он также намерен цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий (ВЛК).

Ранее в ВСУ прояснили суть военного учета женщин в Украине. Так, законом устанавливается, что женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет. При этом в Генштабе отмечают, что постановка на военный учет – это не мобилизация медиков.

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