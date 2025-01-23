Если Трамп прекратит помощь Украине, будет катастрофа? Военный эксперт Рябых спрогнозировал развитие событий

Объем военной помощи Украине, выделенной прошлой администрацией США, достаточен для обеспечения потребностей украинской армии по меньшей мере до середины 2025 года. Однако следует также принять во внимание, что существует "невидимая" часть помощи, которая предусматривает военные поставки в Украину вплоть до 2028 года. Следовательно, даже если предположить, что новый глава Белого дома Дональд Трамп решит прекратить помощь нашей стране, катастрофическую ситуацию ожидать не стоит.

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Хорошая новость заключается в том, что в течение трех лет широкомасштабной войны оборонный комплекс Украины существенно увеличил свои возможности. Теперь обеспечение украинской армии необходимой техникой и вооружением происходит в такой пропорции: 30% – за счет собственного ВПК, 30% – за счет европейских партнеров, 40% – за счет США. У нашей страны и Европы есть возможности в короткие сроки взять на себя американскую долю и полностью компенсировать ее отсутствие, если Вашингтон действительно примет такое решение. Но остается еще один сценарий, при котором США помогут Украине победить в этой войне.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

– По вашему мнению, можно ли ожидать существенных изменений на фронте в ближайшее время, когда инаугурация Дональда Трампа уже состоялась? Ведь многие эксперты связывали особую активность врага именно с этим событием. Или оккупационная армия будет действовать так же, потому что Кремль продолжает настаивать на своих ультиматумах, а новая администрация США еще не предприняла решительных шагов в этом вопросе?

– Президент Трамп – глава великого государства, и думаю, что он не отступится от того обещания, которое он давал, но оценка реальных возможностей влияния США на ситуацию дает основания действующей администрации считать, что скорейшее решение не так легко реализовать.

Учитывая, что президент Трамп дал указание на организацию встречи с Путиным, когда-то она будет. Но вопрос в том, что на этом этапе стороны, по моему мнению, будут продолжать действовать в соответствии со своими стратегическими задачами. Россия не отступала от тех задач, которые она себе поставила, главная из которых – уничтожение Украины. Путин пытается выторговать для себя длительный мир, и это свидетельствует о том, что РФ хотела бы сохранить тот статус-кво, к восстановлению которого она стремилась: быть влиятельным мировым игроком на уровне с США.

Что касается боевых действий. Мы наблюдаем, что российские руководители, провозглашая свои нарративы, не отступают от стратегической цели уничтожения Украины. Здесь следует отметить, что РФ, кроме сугубо военных инструментов, имеет еще и гибридные инструменты. В свое время благодаря этому она достигла почти полного доминирования в Украине, когда на ключевых государственных должностях были ее персоналии, когда украинская оборонная промышленность была под полным контролем России. В настоящий момент попытка установления такого контроля может повториться, ведь в целях РФ ничего не изменилось.

По сути, РФ пытается решить свою стратегическую задачу тактическими действиями. То, что происходит на фронте, – это набор отдельных тактических действий вдоль всей линии фронта. И создается впечатление, что якобы Россия чего-то добивается.

Однако, если учесть последние заявления главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского, можем заключить, что благодаря уверенным действиям Вооруженных сил Украины 2024 года, в том числе Курской операции, действия врага перешли в разряд тактических. Очевидно, что тактическими действиями стратегических целей достичь нельзя. В то же время, усиливая свои возможности на тактическом уровне, Украина усиливает возможности и на стратегическом уровне. Напомню, что чуть ли не ежедневно Украина наносит удары по стратегическим целям РФ, ослабляя ее военные способности, особенно для действий на стратегическом уровне.

В частности, это недавние удары по стратегической авиации, нефтебазе в Энгельсе и по авиационному заводу в Казани, а также удары по складу с боеприпасами в Ростове-на-Дону. Можем вспомнить, что раньше были удары по радиолокационным станциям дальнего обнаружения ракетного нападения. Все это свидетельствует именно о стратегических действиях ВСУ.

Судя по последним требованиям РФ, в частности по возвращению НАТО к границам 1997 года, мы видим, что после трех лет широкомасштабной войны позиция РФ не изменилась в лучшую сторону. Но не думаю, что администрация Трампа сможет что-то быстро решить. Чтобы предпринять ряд выверенных шагов, нужно больше времени и для анализа, и для реализации плана, чтобы все-таки принудить РФ к тому, чего хочет президент Трамп, а это завершение войны.

– Прошлая администрация США Джо Байдена предоставила Украине большой пакет помощи. По оценкам ряда экспертов, этой помощи нам должно хватить по крайней мере на полгода. Представим себе самую плохую ситуацию, когда новая администрация США откажет Украине в помощи. Как могут развиваться события, учитывая увеличивающиеся возможности нашего ВПК, о чем также говорил генерал Сырский? Какой баланс сил можно получить во второй половине 2025 года?

– Помощь США сначала расслабила Европу, когда Соединенные Штаты взяли на себя вопросы европейской безопасности. В результате европейцы перестали уделять этому вопросу большое внимание. Поэтому сейчас все это очень тяжело возвращается.

По данным аналитиков, в 2024 году Украина применяла около 30% средств, которые изготовила самостоятельно, около 30% тех, что предоставила Европа, и около 40% помощи, оказываемой США. Напомним, что в 2014-2016 годах украинская доля была мизерной, около 5%.

Что мы имеем в начале года? Полугодичный лаг запасов, выделенных США. Это видимая часть. Но есть еще невидимая часть Инициативы содействия безопасности в Украине, USAI, которая имеет более длительный лаг реализации. Были даны заказы американским компаниям и компаниям в других странах для обеспечения Украины. Некоторые поставки рассчитаны до 2028 года. Следовательно, эти механизмы должны работать, оснований для того, чтобы они останавливались, нет. Украина будет получать то, что заложено минувшей администрацией.

В этих условиях мы видим, что Украина нашла механизмы, чтобы развивать собственную промышленность. По большому счету, мы видим, что больше, чем мы, за нашу собственную безопасность никто отвечать не может. То, что сейчас мы наблюдаем рост нашей оборонной промышленности, – это тоже большой прогресс. Я верю в то, что эта тенденция будет продолжаться и мы будем увеличивать свою долю вооружений и военной техники для армии.

В последние три года мы активно развивали сотрудничество с американскими и европейскими компаниями и сейчас видим реализацию ряда проектов, которые также носят стратегический характер. К примеру, это контракты с крупнейшей оборонной компанией Rheinmetall. Она ориентирована на сотрудничество с Украиной и инвестиции в наш оборонно-промышленный комплекс. Это также планы сотрудничества со Швецией по БМП CV 90. Франция также заявила о готовности сотрудничества. Все это говорит о том, что мы будем развиваться.

В то же время, если взять Европу по состоянию три года назад и сегодня, то можно увидеть, что она также нарастила свои возможности в оборонной сфере, хотя Европа не так динамична в этой сфере, как Украина. И происходящие изменения идут во благо для Европы. Уже сегодня можно сказать, что Украина является и будет очень существенной частью системы безопасности Европы.

Если представить, что новая администрация США может прекратить поставки вооружений, что в принципе не совпадает с интересами США, то если Европа и Украина разделят по 20% долю США, то это возможно реализовать даже в течение короткого периода времени. Ведь у Европы есть деньги, есть технологии, а в Украине есть невостребованная промышленность. В настоящее время наша оборонная промышленность загружена где-то на 30%.

И последнее. Если критерии, озвученные президентом Трампом по скорому завершению войны, не будут выполнены, прежде всего из-за позиции РФ, можно ожидать ускорения помощи Украине США, но уже на других условиях. Это то, о чем говорилось с первого года широкомасштабного вторжения, – ленд-лиз и на этом фоне решение вопроса с РФ путем быстрого возвращения ее в международное право и восстановления территориальной целостности Украины.

Если будет найден какой-то баланс в отношениях между США и Китаем, тогда помощь России, поступающая через китайские прокси в виде КНДР и даже Ирана, быстро сойдет на нет и технологическое преимущество будет на стороне Украины. Потому что российская оборонная промышленность исчерпала свои возможности по многим параметрам, в первую очередь по технологиям, во вторую – по кадрам, а сейчас исчерпывает себя по деньгам. Они поставили экономику на военные рельсы, но забыли, что добавленной стоимости нет совсем. Это не придает России экономического могущества.